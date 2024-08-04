ГАЛЕРЕЯ | Тысячи людей собрались на летнем празднике в Тарту. Единство, культура и история встретились на бульваре Свободы

„История Танеля Йонаса и Лауры Выйгемаст показала, что единство и способность держаться вместе являются важной частью искусства выживания“, сказала Кати Торп, креативный руководитель Тарту 2024. „Тарту, культурная столица Европы, вместе с Южной Эстонией — это место, куда хочется возвращаться снова и снова, чтобы встретиться с семьей, друзьями или любимым человеком. Тарту дает силы!“

В середине года культурной столицы Европы Тартуский бульвар Свободы от автомобилей превратился в перекресток культур, где встретились люди, история и традиции, а вместо светофоров зажглись огни праздника.

„Если посмотреть на историю Тарту и Эстонии, мне кажется невозможным, чтобы маленькая Эстония и Тарту сохранились на перепутье традиций, культур и сложных исторических событий“, сказал постановщик праздника Танель Йонас. „Это необыкновенно, что Тарту вместе с Южной Эстонией превратился в носителя культурной мысли с сильным видением, в культурную столицу Европы“.

На празднике зрители услышали песни из золотого фонда эстонской музыки в исполнении более десяти любимых артистов: Лииси Койксон, Пеэтера Волконски, Мярта Аванди, Отта Сеппа, Неле-Лийс Вайксоо, Олли, Сисси, Хейди Тамме, Прийта Фольмера. Выступления дополнили Тартуский академический мужской хор, школа танцев Shat​​é, клуб гимнастики Janika, группа общества народного творчества Leigarid и танцоры танцевального центра Tähtvere.

Летний праздник Тарту 2024 посетили также несколько международных делегаций и представители будущих культурных столиц Европы, которые встретились с организаторами культурных мероприятий в Тарту и Южной Эстонии. В ходе визита их ознакомили с программой Тарту 2024 и закулисьем культурной столицы.

До завершения года культурной столицы Европы осталось меньше полугода, а в программе еще сотни мероприятий, которые стоит посетить. Программа Тарту 2024 рассказывает историю творческой концепции „Искусство выживания“ — это знания, навыки и ценности, которые могут помочь нам жить лучше в будущем.

Авторами концертной постановки „Искусство выживания на перепутье“ стали Танель Йонас и Лаура Выйгемаст, музыкальным руководителем — Сийм Аймла, а хореографию поставил постановщик Рауно Зубко.