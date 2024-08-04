ГАЛЕРЕЯ | Тысячи людей собрались на летнем празднике в Тарту. Единство, культура и история встретились на бульваре Свободы(3)
Вчера около тысячи человек собрались на летнем празднике культурной столицы Европы на бульваре Свободы от автомобилей. Совместное исполнение эстонской песни „Mägede hääl“ поставило теплую финальную ноту концертной постановке „Искусство выживания на перепутье“, что еще раз подтвердило строчками из песни, что Тарту – это место, куда снова хочется возвращаться. Группа Winny Puhh поставила празднику финальную точку.
„История Танеля Йонаса и Лауры Выйгемаст показала, что единство и способность держаться вместе являются важной частью искусства выживания“, сказала Кати Торп, креативный руководитель Тарту 2024. „Тарту, культурная столица Европы, вместе с Южной Эстонией — это место, куда хочется возвращаться снова и снова, чтобы встретиться с семьей, друзьями или любимым человеком. Тарту дает силы!“
В середине года культурной столицы Европы Тартуский бульвар Свободы от автомобилей превратился в перекресток культур, где встретились люди, история и традиции, а вместо светофоров зажглись огни праздника.
„Если посмотреть на историю Тарту и Эстонии, мне кажется невозможным, чтобы маленькая Эстония и Тарту сохранились на перепутье традиций, культур и сложных исторических событий“, сказал постановщик праздника Танель Йонас. „Это необыкновенно, что Тарту вместе с Южной Эстонией превратился в носителя культурной мысли с сильным видением, в культурную столицу Европы“.
На празднике зрители услышали песни из золотого фонда эстонской музыки в исполнении более десяти любимых артистов: Лииси Койксон, Пеэтера Волконски, Мярта Аванди, Отта Сеппа, Неле-Лийс Вайксоо, Олли, Сисси, Хейди Тамме, Прийта Фольмера. Выступления дополнили Тартуский академический мужской хор, школа танцев Shaté, клуб гимнастики Janika, группа общества народного творчества Leigarid и танцоры танцевального центра Tähtvere.
Летний праздник Тарту 2024 посетили также несколько международных делегаций и представители будущих культурных столиц Европы, которые встретились с организаторами культурных мероприятий в Тарту и Южной Эстонии. В ходе визита их ознакомили с программой Тарту 2024 и закулисьем культурной столицы.
До завершения года культурной столицы Европы осталось меньше полугода, а в программе еще сотни мероприятий, которые стоит посетить. Программа Тарту 2024 рассказывает историю творческой концепции „Искусство выживания“ — это знания, навыки и ценности, которые могут помочь нам жить лучше в будущем.
Авторами концертной постановки „Искусство выживания на перепутье“ стали Танель Йонас и Лаура Выйгемаст, музыкальным руководителем — Сийм Аймла, а хореографию поставил постановщик Рауно Зубко.