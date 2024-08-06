Рэпер Ice Cube бросил вызов олимпийским чемпионам по баскетболу 3x3: на кону - 100 тысяч долларов

Рэпер Ice Cube разочарован игрой сборной США в мужском олимпийском турнире по баскетболу 3х3. Команда одержала всего две победы в шести матчах, причем начала турнир с трех поражений подряд. Самой яркой командой пока является Латвия, которая выиграла все шесть матчей и досрочно вышла в полуфинал. Сборная Латвия является действующим олимпийским чемпионом и одним из главных фаворитом на еще одно золото.

„Я считаю, что на Олимпийских играх должны играть участники нашей лиги, — заявил Ice Cube в передаче The Pat McAfee Show в пятницу. — У нас лучшие игроки в мире, остальные даже рядом не стоят“.

В доказательство своих слов рэпер предложил провести выставочный матч между игроками лиги Gig 3 и олимпийскими чемпионами Парижа. Вдобавок он заявил, что победителям этой игры будет выплачено 100 тысяч долларов.

„Мы подготовим наших игроков, которые готовы представлять США и вернуть себе честь. Мы хотим, чтобы нас уважали, — сказал рэпер. — В Париже выступают не лучшие игроки. Кажется, люди не хотят уважать Big 3 и видеть, как та привозит золотые медали домой. Олимпийским чемпионам платят немного, поэтому они должны принять этот вызов“.

Ice Cube считает, что лучшие баскетболисты лиги Big 3 должны сыграть на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году.

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