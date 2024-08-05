ВИДЕО | Михаил Барышников сыграл роль Папы Римского в фильме Алвиса Херманиса „Белый вертолет“

Уроженец Риги, всемирно известный танцовщик и актер признается: „Новый Рижский театр стал моим творческим домом в Латвии с 2015 года, когда был создан спектакль „Бродский/Барышников“, и для меня всегда большая честь работать с Алвисом Херманисом и его замечательными актерами“.

Спектакль „Белый вертолет“ был создан еще при жизни Папы Бенедикта XVI. Фильм поднял особо актуальные сегодня вопросы противостояния консерватизма и прогресса. „Я надеюсь, что фильм побудит зрителей задуматься и поискать собственные ответы“, - предполагает Барышников.

В феврале 2013 года мир пережил шок – на покой ушел Бенедикт XVI. Йозеф Ратцингер — первый за 600 лет Папа Римский, ушедший со своего поста при жизни. Настоящие причины его отставки до сих пор неизвестны. Восемь лет, которые Ратцингер провел в папском кресле, совпали с новыми вызовами и вопросами, с которыми наша цивилизация и церковь столкнулись в начале XXI века и ответы на которые до сих пор не найдены. Фильм предлагает новую интерпретацию последнего дня Папы перед его исторической отставкой.

Это не экранизированная версия одноименного театрального спектакля. Он сильно отличается от спектакля „Белый вертолет“, премьера которого состоялась на сцене НРТ (в тот момент временно размещавшейся на ул. Миера) в конце 2019 года. Расширился и актерский состав – свою последнюю роль в кино сыграла актриса Регина Разума (1951 – 2023).

Режиссер фильма Алвис Херманис рассказывает о работе над картиной: „Почему Папа Бенедикт XVI подал в отставку? Каковы настоящие причины? Ответы до сих пор отсутствуют. Официальным оправданием было его здоровье, но после отставки он прожил почти десятилетие. Во время съемок фильма мы провели собственное расследование, основанное на документах и ​​интервью, и обнаружили, что причин для такого отступления может быть много, даже слишком много. Важно отметить, что Папа столкнулся с теми же проблемами, которые бросают вызов нашей цивилизации в этом столетии“.