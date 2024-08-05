Ого! Катрин Сиска раскрыла, сколько девушки из Vanilla Ninja зарабатывают на одноименном мороженом(3)
Мороженое Vanilla Ninja с изображением группы уже много лет является одним из самых популярных сладостей в Эстонии. Но продолжает ли мороженое приносить прибыль самим участницам группы, изображенным на обертке?
На прошлой неделе эфир Rock FM посетила бывшая участница Vanilla Ninja Катрин Сиска, которая несколько лет назад решила покинуть воссоединившуюся группу. „Гребешь бабки?“ - пошутил радиоведущий, спрашивая про разделение дохода от продаж мороженого. „Только если бы я продала это мороженое по более высокой цене“, - ответила Катрин, имея в виду, что доход от продажи мороженого принадлежит производителю.
„Мы сотрудничаем, но не напрямую. Мы продали им наш товарный знак, и они могут спокойно вести свой собственный бизнес. Но мы постоянно сотрудничаем с ними“, - говорит Катрин.
Источник: Sky.ee