Ого! Катрин Сиска раскрыла, сколько девушки из Vanilla Ninja зарабатывают на одноименном мороженом

На прошлой неделе эфир Rock FM посетила бывшая участница Vanilla Ninja Катрин Сиска, которая несколько лет назад решила покинуть воссоединившуюся группу. „Гребешь бабки?“ - пошутил радиоведущий, спрашивая про разделение дохода от продаж мороженого. „Только если бы я продала это мороженое по более высокой цене“, - ответила Катрин, имея в виду, что доход от продажи мороженого принадлежит производителю.