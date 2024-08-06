"Модный дедушка": почему все в восторге от нового образа Дэниела Крэйга

На первый взгляд кампания Loewe не ориентирована на какую-либо конкретную аудиторию. Старомодная прическа, желтые очки в стиле Боно, кожаная куртка мужчины, переживающего кризис среднего возраста, и трикотаж из каталога 1980-х годов - могут быть интересны разве что закоренелым дэнди с зарплатами миллионеров.

На деле же, авангардный стиль „дедули“ очень близок подрастающему поколению Z. Свободные блейзеры, яркие узорчатые майки, традиционный твид, полоски и ретро-принты — все это входит в привычный стиль „зумеров“ — очень часто их совмещают с мокасинами или обычными кроссовками, бейсболками и наручными часами.

Некоторые предполагают, что эта рекламная кампания — неловкая попытка 56-летнего Крейга продемонстрировать, что он все еще „в теме“ (то есть с волосами), и тем не менее ретро винтаж сейчас можно встретить не только на молодящихся мужчинах, но и на вполне молодых женщинах, которым явно не надо никому ничего доказывать. По крайней мере, пока.

Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и Эмма Чемберлен не так давно были замечены в „дедулиных“ нарядах, Гарри Стайлс и Tyler the Creator также не отстают от рекламной кампании Крэйга.

Дизайнер Джонатан Андерсон превратил Loewe из относительно скромного испанского бренда кожаных изделий в синоним высокой моды. Впрочем, имя Loewe делает не только одежда, но и знаменитости, чаще всего — очень почтенного возраста: 89-летняя Мэгги Смит не так давно появилась в огромной шубе Loewe, а 68-летняя Лесли Мэнвилл — в гигантских красных солнцезащитных очках от этого же бренда.

В целом, новая рекламная кампания Loewe — это шаг вперед в плане развития моды для пожилых людей, которые долгие годы в лучшем случае появлялись в многослойных льняных одеждах. Образ Крэйга — это откровенный максимализм, смесь ярких цветов и немного сумасшедших принтов, которые парадоксально вписываются в наше понимание дорогой жизни и настоящей моды.