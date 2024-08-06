Недостроенный дворец Гитлера станет оперным театром

Дворец съездов (Kongresshalle) в Нюрнберге расположен на „Территории партийных съездов“, где с 1933 по 1938 годы проводились общегерманские партийные мероприятия НСДАП. Его строительство было начато в 1935 году по проекту архитектора Людвига Руффа. Сегодня здание является одной из самых больших построек времен национал-социализма в Германии.

В будущем это монументальное строение с темным прошлым, напоминающее римский Колизей, станет местом для культуры и искусства: здесь будет театр.

„Зеленый“ оперный театр на месте нацистского „колизея“

Чудовищный колосс в виде подковы с огромными арками и гранитной облицовкой должен был стать одной из трибун для Гитлера и „храмом“ для служителей его культа. Но строительство не было завершено. Вместо запланированной проектной высоты в 80 метров работы остановились на 39-метровой отметке. У здания отсутствует крыша, внутренняя кладка осталась неоштукатуренной. С 1973 года оно находится под охраной государства. Дискуссии о том, как поступить с бывшей пропагандистской ареной нацистов, велись не один год.

В северном крыле „подковы“ расположен центр документации НСДАП. А вскоре, по решению городских властей, части бывшего дворца съездов станут временным пристанищем для городского театра Нюрнберга, пока его постоянное здание - Оперный театр - находится на капитальном ремонте. Однако этих помещений недостаточно. Поэтому во внутреннем дворе „подковы“, который должен был стать главным залом дворца съездов, будет возведено новое здание - для сценических представлений.

Городской совет поручит строительный проект архитектурному бюро LRO из Штутгарта, в багаже которого уже есть Мюнхенский народный театр и художественный музей в Равенсбурге. Стоимость проекта оценивается в 86 миллионов евро. Немецкие СМИ уже назвали это решение „историческим“.