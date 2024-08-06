Недостроенный дворец Гитлера станет оперным театром
Дворец съездов НСДАП должен был стать площадкой для пропагандистских спектаклей „третьего рейха“. Сейчас городские власти Нюрнберга решили передать его на нужды искусства, сообщает Deutsche Welle.
Дворец съездов (Kongresshalle) в Нюрнберге расположен на „Территории партийных съездов“, где с 1933 по 1938 годы проводились общегерманские партийные мероприятия НСДАП. Его строительство было начато в 1935 году по проекту архитектора Людвига Руффа. Сегодня здание является одной из самых больших построек времен национал-социализма в Германии.
В будущем это монументальное строение с темным прошлым, напоминающее римский Колизей, станет местом для культуры и искусства: здесь будет театр.
„Зеленый“ оперный театр на месте нацистского „колизея“
Чудовищный колосс в виде подковы с огромными арками и гранитной облицовкой должен был стать одной из трибун для Гитлера и „храмом“ для служителей его культа. Но строительство не было завершено. Вместо запланированной проектной высоты в 80 метров работы остановились на 39-метровой отметке. У здания отсутствует крыша, внутренняя кладка осталась неоштукатуренной. С 1973 года оно находится под охраной государства. Дискуссии о том, как поступить с бывшей пропагандистской ареной нацистов, велись не один год.
В северном крыле „подковы“ расположен центр документации НСДАП. А вскоре, по решению городских властей, части бывшего дворца съездов станут временным пристанищем для городского театра Нюрнберга, пока его постоянное здание - Оперный театр - находится на капитальном ремонте. Однако этих помещений недостаточно. Поэтому во внутреннем дворе „подковы“, который должен был стать главным залом дворца съездов, будет возведено новое здание - для сценических представлений.
Городской совет поручит строительный проект архитектурному бюро LRO из Штутгарта, в багаже которого уже есть Мюнхенский народный театр и художественный музей в Равенсбурге. Стоимость проекта оценивается в 86 миллионов евро. Немецкие СМИ уже назвали это решение „историческим“.
Особенность проекта заключается в его визуальной скромности - архитектура нового театра, в противовес монументальности дворца съездов, будет сдержанной. Это соответствует пожеланиям города. Запланированное сооружение будет осознанно противопоставлено гигантскому „колизею“ и лишено собственно архитектурного языка, говорится в решении городского совета, опубликованном его пресс-службой. Новый театр будет спрятан за полностью озелененным фасадом, который в зависимости от времени года будет менять свой внешний вид. Зелень вернется туда, где до начала возведения дворца съездов был лесной массив с 800 деревьями, подчеркивает городская администрация.
Функция места памяти будет размыта?
О планах городской администрации стало известно еще несколько лет назад, и их подвергали критике, связанной с опасениями, что функция места памяти этого места будет размыта. Сейчас бургомистр Нюрнберга Юлия Ленер подчеркивает, что „здание театра благодаря своей конструкции не влияет на восприятие дворца съездов. Это - место исторической памяти и культурной жизни“, приводит ее комментарий городская пресс-служба.
Помимо нового здания для театра, которое будет вмещать 800 зрительных мест, на территории дворца съездов разместятся художественные ателье и выставочные залы. Строительство должно быть завершено к 2028 году. По условиям, новое здание должно использоваться для культурных мероприятий как минимум на протяжении 25 лет, то есть и после того, как городской театр вернется в здание Оперного театра после ремонта.