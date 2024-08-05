ФОТО | 65-летняя Мадонна показала своего молодого бойфренда

65-летняя американская певица Мадонна показала нового молодого бойфренда. Провокационные снимки артистка опубликовала в Instagram.

Мэдж позировала топлес на серии горячих снимков, опубликованных в социальной сети, включая парную, на которой она сидит на коленях у своего нового загадочного возлюбленного.

„Жаркие развлечения в летнее время“, — подписала карусель фото звезда сцены.

Избранник звезды улыбался, глядя прямо в камеру. Его персона до сих пор остается загадкой.

Единственное, что было на Мадонне на новых фото, это несколько инкрустированных бриллиантами платиновых ожерелий с подвесками разного размера, включая кресты и логотип New York Yankees.

Ее фирменные светлые пряди были распущены, каскадом спадая с плеч на обнаженную грудь.

О новых отношениях звезды сцены стало известно несколько недель назад. Она выложила снимки с молодым избранником, однако больше деталей не предоставила.

Ранее 65-летняя Мадонна встречалась с 24-летним манекенщиком Эндрю Дарнеллом, 30-летним боксером Джошуа Поппером, а также с 29-летним Ахламаликом Уильямсом. С последним у певицы роман длился три года.