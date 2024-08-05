Зака Эфрона нашли без сознания в бассейне: известного актера госпитализировали

Известный американский актер Зак Эфрон, который снимался в фильмах „Золото“, „Скуби-Ду“, был найден без сознания в бассейне. Артисту внезапно стало плохо во время отдыха на вилле на острове Ибица, Испания.

Как пишет издание TMZ, звезду Голливуда увидели без сознания два человека, которые работают на вилле. Именно они вытащили актера из воды и спасли ему жизнь. Работники вызвали скорую знаменитости и его госпитализировали в больницу.

Журналисты связались с представителями артиста и поинтересовались, что стало причиной ухудшения самочувствия звезды. Однако его команда не стала раскрывать подробностей. Они лишь заверили, что сейчас Эфрон чувствует себя хорошо.

Официально команда отметила, что ситуация с актером - это „незначительный инцидент во время купания“ на вилле на Ибице 2 августа. Стало известно, что сегодня, 4 августа, Зака выписали из больницы.

К слову, знаменитость прилетел на Ибицу в отпуск. Он решил провести некоторое время на солнечном острове после длительных съемок в картинах „Железный коготь“ и „Рики Стеники“.