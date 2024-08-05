ФОТО | Как романтично! Хореограф Йоэль Юхт и блогерка Катрийн Кюбар обручились во время поездки на Корфу
Йоэль Юхт, владелец собственной школы танцев и по совместительству марафонец, несколько месяцев назад попросил руки и сердца своей прекрасной девушки Катрийн Кюбар.
О счастливой новости рассказала в Instagram своим подписчикам блогерка Катрийн Кюбар. „Самое легкое „да“, которое я когда-либо говорила“, - написала Кюбар и разместила несколько фотографий с возлюбленным. В посте сообщается, что пара обручилась еще в июне, а сам знаменательный момент произошел на греческом острове Корфу.
Поскольку хореограф и создательница модного контента, которая также ведет телешоу „Hooaeg“, живут вместе уже несколько лет, в комментариях к этому посту многие выразили удивление, так как думали, что пара уже ранее поженилась или, по крайней мере, обручилась.
В 2019 году Юхт и Кюбар впервые стали родителями: в их семье родился мальчик, которого назвали Джейсоном. Изначально пара держала в секрете от общественности грядущее прибавление в семействе, поэтому радостная новость была обнародована лишь после шестого месяца беременности.