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05.08.2024, 14:00

„Мне нравится, когда женщина зависит от мужчины“. На шеф-повара Йоэля Острата ополчились из-за сексистского высказывания

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Йоэль Острат
Йоэль Острат
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В онлайн-передаче Õhtuleht „Hommikusöök staariga“ звездный шеф-повар Йоэль Острат (41) рассказал о своей личной жизни. Острат признался, что ему нравится, когда женщина зависит от мужчины. Скандальное заявление о контроле над женщиной вызвало бурю негодования в соцсетях. „От таких мужчин нужно держаться подальше, половина браков заканчивается разводом, в итоге женщина остается ни с чем“, - пишут пользователи сети.

В передаче Острат рассказал, что его женщиной быть довольно сложно, потому что он хочет, чтобы его пассия была домохозяйкой. „С Терезой (бывшей женой Йоэля Острата - прим. ред.), возможно, действительно произошло то, что она нашла себя. Она начала успешную карьеру. Я помог ей продвинуться, и в какой-то момент просто..... Не знаю, могу ли я так сказать, но мне немного нравится, возможно, когда женщина зависит от мужчины“, - высказался шеф-повар.

Слова Острата вызвали бурную реакцию в TikTok. Несколько известных блогеров и простых пользователей TikTok высказались по этому поводу и написали, что его слова отвратительны. Например, блогерка Кендра Катрина Кённель оставила эмодзи в виде красного флажка в разделе комментариев к видео с интервью Острата.

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