„Мне нравится, когда женщина зависит от мужчины“. На шеф-повара Йоэля Острата ополчились из-за сексистского высказывания(3)
В онлайн-передаче Õhtuleht „Hommikusöök staariga“ звездный шеф-повар Йоэль Острат (41) рассказал о своей личной жизни. Острат признался, что ему нравится, когда женщина зависит от мужчины. Скандальное заявление о контроле над женщиной вызвало бурю негодования в соцсетях. „От таких мужчин нужно держаться подальше, половина браков заканчивается разводом, в итоге женщина остается ни с чем“, - пишут пользователи сети.
В передаче Острат рассказал, что его женщиной быть довольно сложно, потому что он хочет, чтобы его пассия была домохозяйкой. „С Терезой (бывшей женой Йоэля Острата - прим. ред.), возможно, действительно произошло то, что она нашла себя. Она начала успешную карьеру. Я помог ей продвинуться, и в какой-то момент просто..... Не знаю, могу ли я так сказать, но мне немного нравится, возможно, когда женщина зависит от мужчины“, - высказался шеф-повар.