„Мне нравится, когда женщина зависит от мужчины“. На шеф-повара Йоэля Острата ополчились из-за сексистского высказывания

В передаче Острат рассказал, что его женщиной быть довольно сложно, потому что он хочет, чтобы его пассия была домохозяйкой. „С Терезой (бывшей женой Йоэля Острата - прим. ред.), возможно, действительно произошло то, что она нашла себя. Она начала успешную карьеру. Я помог ей продвинуться, и в какой-то момент просто..... Не знаю, могу ли я так сказать, но мне немного нравится, возможно, когда женщина зависит от мужчины“, - высказался шеф-повар.