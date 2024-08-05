ФОТО | „Я так хочу, чтобы лето не кончалось“. Певица Лаура Притс нежится на пляже в леопардовом купальнике

Притс выложила в Instagram серию озорных фотографий, на которых она наслаждается пляжной погодой в купальнике. Последний месяц лета неизбежно приближает мысли о подкрадывающейся осени. „Я так хочу, чтобы лето не кончалось“, - подписала Лаура снимки.

Лето для Лауры было наполнено яркими впечатлениями и выступлениями. Ей удалось выступить на разогреве у Брайана Адамса перед его концертом в Тарту, куда суперзвезда был приглашен в качестве хедлайнера программы Культурной столицы Европы Тарту 2024.