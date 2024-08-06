ОБЗОР | Спустя десять лет после рокового поцелуя на крыше: что на самом деле произошло с браком Тоомаса Хендрика и Эвелин Ильвес?

Принесенные в редакцию Kroonika фотографии и видео не оставили сомнений в том, что именно Эвелин Ильвес лобызалась с иностранным джентельменом на открытой террасе на крыше кафе Komeet в центре Таллинна. Одетая в белые джинсы и рубашку с блестками, первая леди Эстонии, естественно, привлекла внимание своих соотечественников, танцующих на той же летней террасе. И хотя в обычном случае присутствие Эвелин Ильвес, возможно, не стало бы новостью, страстный поцелуй в летнюю ночь придал событию особую значимость. После того как история получила огласку, Эвелин принесла краткие извинения в социальных сетях.