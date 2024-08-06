ФОТО | Какая пара! Самая сексуальная женщина года Ээва Эссе-Сыырумаа отметила годовщину свадьбы горячими снимками

Ээва вышла замуж за своего давнего кавалера Сандера Сыырумаа в 2022 году. „Когда на работе становится трудно, дома есть опора. Хорошо, когда рядом с тобой есть человек, который с самого начала может заметить признаки усталости и сразу же указать на них“, - хвалила Ээва своего мужа в интервью журналу Kroonika.

На фотографиях, опубликованных в честь счастливого события, Ээва предстала в том же наряде, что и на церемонии вручения премий Kroonika, где она завоевала титул самой сексуальной женщины этого года.

Титул самой сексуальной женщины года оказался неожиданным для Ээвы, которая работает ведущей на телеканалах DuoMedia. „Это очень приятный комплимент для меня, без сомнения“, - сказала она в интервью Kroonika.