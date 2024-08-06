ОБЗОР | Блогеры и их „настоящая“ работа. Чем зарабатывают на хлеб эстонские звезды соцсетей помимо создания контента
Блогеры стали неотъемлемой частью эстонской развлекательной индустрии. Однако создание контента - не единственный источник их дохода. Kroonika предлагает узнать, чем эстонские звезды соцсетей зарабатывают на жизнь.
Сейди Воогре
Сейди Воогре, прославившаяся после эстонского реалити-шоу „Дом на пляже“ и имеющая около 30 000 подписчиков в Instagram, работает учителем эстонского языка на полную ставку. Создательница контента, которая в 2021 году окончила Таллиннский университет по специальности „педагогика“, с ранних лет знала, что хочет стать учителем.
Воогре занимается блогингом в свободное от основной работы время. Она признается, что пока у нее не хватает смелости оставить оплачиваемую работу, потому что она не может быть уверена в доходе от создания контента. На данный момент Воогре не собирается зарабатывать на жизнь исключительно посредством соцсетей, поскольку для нее важны чувство уверенности и стабильный доход.
Ада Нелке
Еще одна участница реалити-шоу „Дом на пляже“ Ада-Марие Нелке зарабатывает на жизнь не только в социальных сетях, но и в индустрии красоты. В частности, Нелке работает в Таллинне в качестве мастера-бровиста и визажиста. Нелке называет мир красоты своей страстью, о чем можно судить и по ее аккаунту в социальных сетях, где она публикует множество постов на бьюти-тематику.
На самом деле Нелке училась на медсестру, но так и не закончила учебу. Блогерка призналась, что если бы она не стала известной в соцсетях, то вернулась бы в школу и закончила последний курс учебы на медсестру.
Имеющего 181 000 подписчиков на YouTube Андрея Зевакина можно также увидеть и на телеэкранах. Он является ведущим шоу „Молодой мастер“ и консультантом в программе „Я вижу твой голос“. В этом году он снова будет работать с платформой Elisa Huub над шоу о путешествиях, на этот раз по Латинской Америке. Он также ведет успешный подкаст „Mis siin toimub?“ вместе со своим другом Робином Валтингом.
Зевакин, который в 2021 году на церемонии вручения наград Kroonika был назван инфлюэнсером года, а в следующем году шоуменом года, также получает дополнительный доход как музыкальный продюсер и автор песен. Два года назад песня „Mis nüüd saab“, исполненная Зевакиным и Грете Пайа, заняла шестое место в финале Eesti Laul.
Хенри Карпов
Хенри Карпов, или Хенсугуста в основном размещает видео на YouTube и известен развлекательными и неприукрашенными влогами о своей повседневной жизни. У него более 50 000 подписчиков, и он активно создает подобный контент также для платформы TikTok.
В прошлом Хенсугуста был ведущим нескольких телевизионных программ, таких как „Шоу Хенсугусты“ и „Помогите, а вот и Хенсугуста“. В настоящее время он уже вторую неделю подряд пробует себя в качестве радиоведущего, устроившись со-ведущим утренней программы Тийу Соммер на радио Elmar.
Кристина Пяртельпоэг стала известна на Snapchat, но теперь блогерка перебралась в Instagram. У нее почти 40 000 подписчиков, которые следят за тем, чем она занимается. Кристина также более тесно связана с музыкальным миром, являясь менеджером эстонского рэпера Уку Аропа.
Девушка, которая в последнее время была замешана в ряде скандалов, в настоящее время также является ведущей на радио Sky Plus. Пяртельпоэг можно увидеть и на экране, например, в качестве ведущей подкаста „Salajutud“ и шоу о ремонте „Сделаем вместе“.
Сидни Томсон
Имея почти 90 000 подписчиков в Instagram, Сидни Томсон изначально начала создавать контент в YouTube. По словам Томсон, она никогда не чувствовала себя достаточно уверенно, чтобы зарабатывать на жизнь только с помощью социальных сетей, поэтому не всегда принимает предложения о сотрудничестве.
В настоящее время зарабатывает на жизнь в качестве менеджера по социальным сетям в Universal Music. Она также несколько сезонов подряд вела шоу об отношениях и свиданиях „Самый лучший партнер“ на канале TV3. Томсон говорила, что стать ведущей шоу — ее большая мечта, воплотившаяся в реальность.
Бярбель Морос
Активная в TikTok и Instagram Бярбель Морос демонстрирует свои творческие способности и юмор в остроумных видеороликах. Она серьезно занимается созданием контента всего несколько лет. Морос изучала журналистику и связи с общественностью в Тартуском университете.
Однако ее постоянная работа — специалист по социальным сетям в Õhtuleht. Также зарабатывала на жизнь журналистикой. Она ведет подкаст Õhtuleht „Kuumad 20ndad“, гостями которого часто становятся другие молодые блогеры.