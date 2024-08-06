ОБЗОР | Блогеры и их „настоящая“ работа. Чем зарабатывают на хлеб эстонские звезды соцсетей помимо создания контента

Сейди Воогре

Сейди Воогре, прославившаяся после эстонского реалити-шоу „Дом на пляже“ и имеющая около 30 000 подписчиков в Instagram, работает учителем эстонского языка на полную ставку. Создательница контента, которая в 2021 году окончила Таллиннский университет по специальности „педагогика“, с ранних лет знала, что хочет стать учителем.

Воогре занимается блогингом в свободное от основной работы время. Она признается, что пока у нее не хватает смелости оставить оплачиваемую работу, потому что она не может быть уверена в доходе от создания контента. На данный момент Воогре не собирается зарабатывать на жизнь исключительно посредством соцсетей, поскольку для нее важны чувство уверенности и стабильный доход.

Ада Нелке

Еще одна участница реалити-шоу „Дом на пляже“ Ада-Марие Нелке зарабатывает на жизнь не только в социальных сетях, но и в индустрии красоты. В частности, Нелке работает в Таллинне в качестве мастера-бровиста и визажиста. Нелке называет мир красоты своей страстью, о чем можно судить и по ее аккаунту в социальных сетях, где она публикует множество постов на бьюти-тематику.

На самом деле Нелке училась на медсестру, но так и не закончила учебу. Блогерка призналась, что если бы она не стала известной в соцсетях, то вернулась бы в школу и закончила последний курс учебы на медсестру.

Имеющего 181 000 подписчиков на YouTube Андрея Зевакина можно также увидеть и на телеэкранах. Он является ведущим шоу „Молодой мастер“ и консультантом в программе „Я вижу твой голос“. В этом году он снова будет работать с платформой Elisa Huub над шоу о путешествиях, на этот раз по Латинской Америке. Он также ведет успешный подкаст „Mis siin toimub?“ вместе со своим другом Робином Валтингом.