Меган до Гарри: неизвестные факты о герцогине Сассекской

1.Она прославилась благодаря работе в сериале „Форс-мажоры“. Маркл играла Рейчел Зейн (кстати, ее настоящее имя в реальной жизни Рейчел Меган Маркл). А еще в своей книге „Запасной“ принц Гарри рассказал, что его брат принц Уильям и невестка принцесса Кейт в то время являлись поклонниками сериала.

2. Меган росла в Лос-Анджелесе за кулисами различных съемок, так как ее отец Томас Маркл был светорежиссером и часто брал дочь с собой на работу. Как-то Меган рассказала в интервью Esquire: „Каждый день после школы в течение 10 лет я была на съемочной площадке, и это было действительно забавным местом для взросления маленькой девочки“, - цитирует ее uk.style.yahoo.com.

3. Будущая герцогиня с юных лет интересовалась актерским мастерством и изучала его в своей альма-матер, Северо-Западном университете в Иллинойсе. Но поскольку Меган также хотела продолжить карьеру в политике, она решила получить двойную специализацию в области театра и международных отношений.

4. Перед тем как стать актрисой, Меган Маркл прошла курсы каллиграфии и подрабатывала тем, что подписывала свадебные приглашения и даже сотрудничала с Модным домом Dolce & Gabbana предоставляя им свои услуги в этой области.

5. Так как ее мама Дориа Редлан была инструктором йоги, Меган с детства брала пример с мамы и занималась. Ее первая йога случилась с ней в возрасте 7 лет. С тех пор Маркл неразлучна с ковриком.

6. Меган любит животных и занимается благотворительностью. Она делала много пожертвований приютам и фондам, помогающим животным, и сама взяла нескольких собак оттуда.

До встречи с принцем Гарри Меган один раз была замужем. Ее мужем был продюсер Тревор Энгельсон, который продюсировал множество голливудских фильмов, таких как „Помни меня“ с Робертом Паттинсоном в главной роли. Они развелись в 2013 году (за три года до встречи с Гарри). Свое кольцо Меган отправила ему по почте.