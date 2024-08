ФОТО | Прозрачное боди и военные с автоматами: Рианна появилась на карнавале на Барбадосе

Это первый раз, когда Рианна посетила карнавал Crop Over с 2019 года. Исполнительница „Love The Way You Lie“ и „Diamonds“ была одета в прозрачное боди, украшенное драгоценностями и крыльями. В прошлом Рианна работала над образами с Lauren Austin Designs – судя по сторис бренда в Instagram, этот год не стал исключением.