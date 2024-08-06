06.08.2024, 18:00
ФОТО | Прозрачное боди и военные с автоматами: Рианна появилась на карнавале на Барбадосе
ФОТО: | Scanpix
Певица Рианна поучаствовала в карнавале Crop Over, традиционном празднике урожая на Барбадосе, пишет Kursiv LifeStyle. В сети появились эффектные кадры с Ри в прозрачном боди.
Это первый раз, когда Рианна посетила карнавал Crop Over с 2019 года. Исполнительница „Love The Way You Lie“ и „Diamonds“ была одета в прозрачное боди, украшенное драгоценностями и крыльями. В прошлом Рианна работала над образами с Lauren Austin Designs – судя по сторис бренда в Instagram, этот год не стал исключением.
Ри родилась на Барбадосе, в округе Сент-Майкл. В апрельском интервью для журнала Interview певица призналась в любви к острову: „Барбадос всегда будет моим домом. На 100%“.