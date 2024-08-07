Уже в эту пятницу и субботу: юбилейный праздник уличной еды на колесах
С 9 по 10 августа на Таллинском Певческом поле состоится самый большой в Прибалтике фестиваль еды на колесах - Tallinn Food Truck Festival 2024. Ожидается более 50 фудтраков как из Эстонии, так и из ближнего зарубежья.
В завершении фестиваля торжественно будут отмечены лучшие фудтраки фестиваля в двух номинациях: лучший дизайн и лучшая еда. Каждый посетитель может проголосовать за понравившейся фудтрак.
По словам специалиста фестиваля по связям с общественностью: „Тот факт, что фестиваль фудтраков проходит уже в пятый юбилейный раз, жителям Таллинна и гостям столицы по душе пришелся данный формат семейного мероприятия на Певческом поле. В юбилейный год посетителей ждут как уже знакомые кафе и рестораны на колесах, так и совершенно новые фудтраки, которые никогда не приезжали в Эстонию и имеют свой интересный концепт и дизайн“.
В этом году, в течение обоих дней фестиваля гостей будет ждать насыщенная концертная программа. В разных зонах фестиваля также будут играться DJ - сеты. В оба дня фестиваля состоится традиционное соревнования по поеданию. На территории фестиваля будет работать большой парк Sky Tivoli, который предложит более 15 аттракционов как для детей, так и для взрослых. Для детей будет открыта детская зона с мини-зоопарком. В субботу завершит фестиваль группа Pür Müdd. Фестиваль открыт в пятницу c 14 до 23 и в субботу с 12 до 22.
9 августа:
14:00 DJ
17:50 Соревнования по поеданию бургеров
18:00 M.A.Y.
19:00 Yung Vinsk
20:00 Põhjakiht
21:00 DJ
10 августа:
12:00 DJ
14:00 DrumArt School
14:50 Соревнования по поеданию бургеров
15:00 Jonathan Flack
16:00 Margo & Evy Duo
17:00 Kiki
17:50 Соревнования по поеданию бургеров
18:00 Lambandaz
19:00 Poolring
19:45 Награждение лучших фудтраков
20:00 Yung Vinsk
21:00 Pür Müdd
Более подробная информация доступна здесь.