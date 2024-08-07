Уже в эту пятницу и субботу: юбилейный праздник уличной еды на колесах

В завершении фестиваля торжественно будут отмечены лучшие фудтраки фестиваля в двух номинациях: лучший дизайн и лучшая еда. Каждый посетитель может проголосовать за понравившейся фудтрак.

По словам специалиста фестиваля по связям с общественностью: „Тот факт, что фестиваль фудтраков проходит уже в пятый юбилейный раз, жителям Таллинна и гостям столицы по душе пришелся данный формат семейного мероприятия на Певческом поле. В юбилейный год посетителей ждут как уже знакомые кафе и рестораны на колесах, так и совершенно новые фудтраки, которые никогда не приезжали в Эстонию и имеют свой интересный концепт и дизайн“.

В этом году, в течение обоих дней фестиваля гостей будет ждать насыщенная концертная программа. В разных зонах фестиваля также будут играться DJ - сеты. В оба дня фестиваля состоится традиционное соревнования по поеданию. На территории фестиваля будет работать большой парк Sky Tivoli, который предложит более 15 аттракционов как для детей, так и для взрослых. Для детей будет открыта детская зона с мини-зоопарком. В субботу завершит фестиваль группа Pür Müdd. Фестиваль открыт в пятницу c 14 до 23 и в субботу с 12 до 22.

9 августа:

14:00 DJ

17:50 Соревнования по поеданию бургеров

18:00 M.A.Y.

19:00 Yung Vinsk

20:00 Põhjakiht

21:00 DJ

10 августа:

12:00 DJ

14:00 DrumArt School

14:50 Соревнования по поеданию бургеров

15:00 Jonathan Flack

16:00 Margo & Evy Duo

17:00 Kiki

17:50 Соревнования по поеданию бургеров

18:00 Lambandaz

19:00 Poolring

19:45 Награждение лучших фудтраков

20:00 Yung Vinsk

21:00 Pür Müdd

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