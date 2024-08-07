Культура
07.08.2024, 19:00

Уже в эту пятницу и субботу: юбилейный праздник уличной еды на колесах

 
Shot by Marek Metslaid
Shot by Marek Metslaid
ФОТО: Marek Metslaid | Erakogu

С 9 по 10 августа на Таллинском Певческом поле состоится самый большой в Прибалтике фестиваль еды на колесах - Tallinn Food Truck Festival 2024. Ожидается более 50 фудтраков как из Эстонии, так и из ближнего зарубежья.

В завершении фестиваля торжественно будут отмечены лучшие фудтраки фестиваля в двух номинациях: лучший дизайн и лучшая еда. Каждый посетитель может проголосовать за понравившейся фудтрак.

По словам специалиста фестиваля по связям с общественностью: „Тот факт, что фестиваль фудтраков проходит уже в пятый юбилейный раз, жителям Таллинна и гостям столицы по душе пришелся данный формат семейного мероприятия на Певческом поле. В юбилейный год посетителей ждут как уже знакомые кафе и рестораны на колесах, так и совершенно новые фудтраки, которые никогда не приезжали в Эстонию и имеют свой интересный концепт и дизайн“.

В этом году, в течение обоих дней фестиваля гостей будет ждать насыщенная концертная программа. В разных зонах фестиваля также будут играться DJ - сеты. В оба дня фестиваля состоится традиционное соревнования по поеданию. На территории фестиваля будет работать большой парк Sky Tivoli, который предложит более 15 аттракционов как для детей, так и для взрослых. Для детей будет открыта детская зона с мини-зоопарком. В субботу завершит фестиваль группа Pür Müdd. Фестиваль открыт в пятницу c 14 до 23 и в субботу с 12 до 22.

9 августа:

  • 14:00 DJ

  • 17:50 Соревнования по поеданию бургеров

  • 18:00 M.A.Y.

  • 19:00 Yung Vinsk

  • 20:00 Põhjakiht

  • 21:00 DJ

10 августа:

  • 12:00 DJ

  • 14:00 DrumArt School

  • 14:50 Соревнования по поеданию бургеров

  • 15:00 Jonathan Flack

  • 16:00 Margo & Evy Duo

  • 17:00 Kiki

  • 17:50 Соревнования по поеданию бургеров

  • 18:00 Lambandaz

  • 19:00 Poolring

  • 19:45 Награждение лучших фудтраков

  • 20:00 Yung Vinsk

  • 21:00 Pür Müdd

Более подробная информация доступна здесь.

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