ВИДЕООПРОС | „Гамбургер или кебаб?“: На Певческом поле открылся фестиваль еды на колесах(31)
В Таллинне проходит самый большой в трех странах Балтии фестиваль еды. Корреспонденты RusDelfi отправились на Певческое поле, чтобы узнать, остались ли посетители довольны ценами и, главное, вкусом.
На Певческое поле приехало более 60 фудтраков как из Эстонии, так и из ближнего зарубежья. В течение двух дней фестиваля гостей будет ждать насыщенная концертная программа.
„Очень весело, здорово, комфортно и уютно себя чувствуешь. - радуется собеседница нашего корреспондента. - И очень много вкусных запахов! “
„Здесь все-таки не фаст-фуд, а фаст-дринк, потому что в первой половине: вода, вода, коктели, пиво и мороженое“, - делится своим наблюдением мужчина.
В завершении фестиваля торжественно будут отмечены лучшие фудтраки фестиваля. Посетители, конечно выделили своих фаворитов, но как заметили, цены могли бы быть и ниже:
„ Меня немножко удивило, что надо за вход платить, - не может скрыть недоумения один из посетителей. - А еще удивило, что наши местные ставят примерно такие же, или даже выше, цены на свои фургоны. Хотя на мой взгляд было бы логичнее чуть дешевле сделать“.
Фестиваль продлится с 9 августа по10 августа, ворота открываются с 12 часов дня. Один билет для взрослого обойдется в 5 евро, а детям до 7 лет (включительно) - бесплатно.
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