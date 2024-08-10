ВИДЕООПРОС | „Гамбургер или кебаб?“: На Певческом поле открылся фестиваль Tallinna Food Truck

На Певческое поле приехало более 60 фудтраков как из Эстонии, так и из ближнего зарубежья. В течение двух дней фестиваля гостей будет ждать насыщенная концертная программа.

„Очень весело, здорово, комфортно и уютно себя чувствуешь. - радуется собеседница нашего корреспондента. - И очень много вкусных запахов! “

„Здесь все-таки не фаст-фуд, а фаст-дринк, потому что в первой половине: вода, вода, коктели, пиво и мороженое“, - делится своим наблюдением мужчина.

В завершении фестиваля торжественно будут отмечены лучшие фудтраки фестиваля. Посетители, конечно выделили своих фаворитов, но как заметили, цены могли бы быть и ниже:

„ Меня немножко удивило, что надо за вход платить, - не может скрыть недоумения один из посетителей. - А еще удивило, что наши местные ставят примерно такие же, или даже выше, цены на свои фургоны. Хотя на мой взгляд было бы логичнее чуть дешевле сделать“.

Фестиваль продлится с 9 августа по10 августа, ворота открываются с 12 часов дня. Один билет для взрослого обойдется в 5 евро, а детям до 7 лет (включительно) - бесплатно.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.