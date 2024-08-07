Познавательный центр „Энергия“ возглавит экс-главред ETV+ Дарья Саар

По словам Дарьи Саар, познавательный центр „Энергия“ играет важную роль в популяризации инженерных наук, имеющих стратегическое значение для экономики Эстонии.

„Задача центра „Энергия“ - сделать реальные науки, которые на первый взгляд кажутся трудными, простыми и понятными для молодежи. Чтобы глаза блестели от любопытства, а волосы вставали дыбом от волнения, - отметил председатель совета фонда „Таллиннский центр науки и техники“ Реймо Рая. - Благодаря своему опыту и навыкам Дарья поможет повысить роль центра „Энергия“ в популяризации инженерного дела“.

Саар надеется, что центр „Энергия“ сможет сыграть важную роль и в процессе интеграции живущей в Эстонии молодежи. „Общие интересы, цели и деятельность - лучший способ интеграции. Современные технологии и инженерия, несомненно, являются благоприятной почвой для сотрудничества и саморазвития молодых людей разных национальностей“, - убеждена Саар.

С 2010 по 2015 год Саар руководила общеэстонской программой развития предпринимательства Entrum. С 2015 по 2018 год запускала и возглавляла русскоязычный канал ETV+ Эстонского национального телерадиовещания (ERR). В последнее время была руководителем отдела по связям с общественностью и устойчивому развитию Coca-Cola HBC Eesti.

В 2012 году Дарья Саар была удостоена титула самого дружественного к детям общественного деятеля Эстонии, в 2013 году награждена Эстонской Торгово-Промышленной палатой за вклад в развитие молодежной предприимчивости. В 2019 году Саар была выбрана в число лучших выпускников столетия Таллинского Университета. Дарья Саар имеет степень магистра в области социальных наук и диплом Эстонской Школы Дипломатии.

Учредителями познавательного центра „Энергия“ являются Эсти Энергия, город Таллинн, Таллиннский Университет, Таллиннский Технический Университет и предприятие Tallinna Soojus AS.

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