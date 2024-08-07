ФОТО | Еще один завидный холостяк! Бывший муж Санны Марин продемонстрировал точеные мускулы и накачанный пресс
Маркус Ряйккёнен, бывший муж Санны Марин, ранее занимавшей пост премьер-министра Финляндии, поделился в социальных сетях кадрами дня рождения друга, во время которого ему пришлось попотеть. Вечеринка прошла не в ресторане, как обычно бывает, а в боксерском зале, где было так жарко, что Маркусу пришлось обнажить верхнюю часть тела.
Бывший премьер-министр Санна Марин и Маркус Ряйккёнен объявили о своем разводе прошлой весной. С тех пор, как пара рассталась, оба наслаждались свободной жизнью. Истории о бурных вечеринках и о том, как Маркус проводит свободное время, несколько раз попадали в СМИ.
Вместо красочной ночной жизни Ряйккёнен на этот раз довольно спокойно отпраздновал день рождения друга. Он наслаждался морепродуктами и пробовал себя в новом виде спорта – боксе. Друзья подобрали правильную экипировку - вооружились шортами и боксерскими перчатками, чтобы насладиться спортом в полной мере. На последнем снимке бывший муж Санны Марин широко улыбается в камеру с именинником, но без рубашки, обнажая накаченный торс и мускулы.
Из социальных сетей Ряйккёнена видно, что он наслаждается жизнью успешного тридцатилетнего мужчины. „Спорт, еда и незабываемые моменты“, — пишет он под своим постом в Instagram. Также есть кадры тренировок, отдыха и рабочих встреч.
Санна Марин и Маркус Ряйккёнен были вместе с 18 лет и поженились 1 августа 2020 года. О разводе пара объявила прошлым летом, а бракоразводный процесс завершился лишь в январе этого года. У Марин и Ряйккёнена есть дочь Эмма, родившаяся в 2018 году.