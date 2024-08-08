08.08.2024, 12:00
ФОТО | Политики, бизнесмены и звезды! Сливки общества собрались на открытие казино Bombay Club в Старом городе(8)
Вечером в среду, 7 августа, в Старом городе Таллинна открылось казино Bombay Club, отличающееся от других своей роскошной атмосферой. Смотрите в галерее, какие известные лица присутствовали на открытии нового казино!
Bombay Club на своем аккаунте в Facebook описывается как казино класса люкс. Мероприятие по случаю открытия выглядело великолепно: в Старом городе была расстелена красная ковровая дорожка, а приглашенные гости прибывали в красивых вечерних платьях и шикарных костюмах.
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