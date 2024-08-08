ФОТО | Политики, бизнесмены и звезды! Сливки общества собрались на открытие казино Bombay Club в Старом городе

Bombay Club на своем аккаунте в Facebook описывается как казино класса люкс. Мероприятие по случаю открытия выглядело великолепно: в Старом городе была расстелена красная ковровая дорожка, а приглашенные гости прибывали в красивых вечерних платьях и шикарных костюмах.