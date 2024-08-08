Kрупнейший фестиваль мороженого соберет на Таллинском Певческом поле сотни различных замороженных десертов
11 августа на Таллинском Певческом поле состоится семейное мероприятие „Фестиваль мороженого“, где целый день можно будет пробовать огромное количество различных видов мороженого, а также смотреть танцевальные и театральные представления. На фестивале будет представлено около 15-ти эстонских и зарубежных производителей, с выбором от известных вкусов до экспериментальных новинок.
Посетителей будут развлекать выступления вокальных, танцевальных и самодеятельных студий. На фестивале мороженого будет установлен большой парк аттракционов Sky Tivoli, привезённый из Чехии. В парке, который включает более 15-ти аттракционов, найдётся развлечение как для взрослых, так и для маленьких посетителей.
В рамках фестиваля пройдут парад и соревнования радиоуправляемых автомобилей. Для детей в течение всего дня будут проводиться соревнования, игры, лотереи, а также будет работать мини-зоопарк. На главной сцене состоится представление Лоттемаа и концерт Лолала.
Среди дополнительных активностей: мастерская по автомобилям, столы для творчества Pisila, катание на лошадях, спасательный автомобиль, Школа капоэйры Таллинна, библиотека на колёсах, Футбольная школа Левадия, Учебный центр Happy Classes, HC Vipers, Time To Surf, Pingu’s English и другие. Будет открыта большая гастрономическая улица, где каждый сможет найти что-то по своему вкусу.
В рамках фестиваля мороженого пройдёт соревнование самодельных автомобилей, в котором могут принять участие все желающие. Уже сейчас своё желание участвовать выразили более 20-ти команд. Желающие присоединиться могут написать о своём участии по адресу info@yesevents.ee.
11:00 Начало | открытие зоны мороженого | мастер-классы | мини-зоопарк | кружки по интересам | катание на лошадях | парк аттракционов Sky Tivoli | гастрономическая улица
11:30 – 11:50 Avant
11:50 - 12:10 Nupukesed
12:10 - 12:30 ONYX
12:30 - 13:00 Музыкальный театр SLL
13:00 - 13:20 Delight
13:20 - 13:40 Uncanto
13:40 - 14:00 Капоэйра
14:00 - 14:20 Танцевальная студия класс
14:20 - 14:40 Танцевальная школа KOIT
14:40 - 15:00 Танцевальный театр Polly
15:00 Лоттемаа
16:00 Соревнование самодельных автомобилей
17:00 Лолала