Kрупнейший фестиваль мороженого соберет на Таллинском Певческом поле сотни различных замороженных десертов

Посетителей будут развлекать выступления вокальных, танцевальных и самодеятельных студий. На фестивале мороженого будет установлен большой парк аттракционов Sky Tivoli, привезённый из Чехии. В парке, который включает более 15-ти аттракционов, найдётся развлечение как для взрослых, так и для маленьких посетителей.

В рамках фестиваля пройдут парад и соревнования радиоуправляемых автомобилей. Для детей в течение всего дня будут проводиться соревнования, игры, лотереи, а также будет работать мини-зоопарк. На главной сцене состоится представление Лоттемаа и концерт Лолала.

Среди дополнительных активностей: мастерская по автомобилям, столы для творчества Pisila, катание на лошадях, спасательный автомобиль, Школа капоэйры Таллинна, библиотека на колёсах, Футбольная школа Левадия, Учебный центр Happy Classes, HC Vipers, Time To Surf, Pingu’s English и другие. Будет открыта большая гастрономическая улица, где каждый сможет найти что-то по своему вкусу.

В рамках фестиваля мороженого пройдёт соревнование самодельных автомобилей, в котором могут принять участие все желающие. Уже сейчас своё желание участвовать выразили более 20-ти команд. Желающие присоединиться могут написать о своём участии по адресу info@yesevents.ee.

11:00 Начало | открытие зоны мороженого | мастер-классы | мини-зоопарк | кружки по интересам | катание на лошадях | парк аттракционов Sky Tivoli | гастрономическая улица

11:30 – 11:50 Avant

11:50 - 12:10 Nupukesed

12:10 - 12:30 ONYX

12:30 - 13:00 Музыкальный театр SLL

13:00 - 13:20 Delight

13:20 - 13:40 Uncanto

13:40 - 14:00 Капоэйра

14:00 - 14:20 Танцевальная студия класс

14:20 - 14:40 Танцевальная школа KOIT

14:40 - 15:00 Танцевальный театр Polly

15:00 Лоттемаа

16:00 Соревнование самодельных автомобилей

17:00 Лолала