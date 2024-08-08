08.08.2024, 15:00
ДО и ПОСЛЕ | 26-летняя эстонская певица откровенно рассказала об инъекциях ботокса: „Эта процедура изменила мою жизнь“(4)
ФОТО: | Õhtuleht
Певица Хелеза (настоящее имя Хелена Пылдмаа) поделилась в социальных сетях, что уже два года колет себе филлеры. Она объяснила, почему решилась на эту процедуру.
Хелеза (26) поделилась в своем Instagram признанием, что несколько раз посещала клинику красоты для инъекций ботокса. 26-летняя певица уже два года вводит филлеры в жевательную мышцу подбородка, и эта процедура, по словам певицы, изменила ее жизнь.
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