Шоубиз
08.08.2024, 15:00

ДО и ПОСЛЕ | 26-летняя эстонская певица откровенно рассказала об инъекциях ботокса: „Эта процедура изменила мою жизнь“

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HELENA PÕLDMAA
HELENA PÕLDMAA
ФОТО: Stanislav Moshkov | Õhtuleht

Певица Хелеза (настоящее имя Хелена Пылдмаа) поделилась в социальных сетях, что уже два года колет себе филлеры. Она объяснила, почему решилась на эту процедуру.

Хелеза (26) поделилась в своем Instagram признанием, что несколько раз посещала клинику красоты для инъекций ботокса. 26-летняя певица уже два года вводит филлеры в жевательную мышцу подбородка, и эта процедура, по словам певицы, изменила ее жизнь.

По ее словам, после процедуры она больше не может физически двигать мышцами или сжимать зубы с большой силой, что было причиной ее головных болей. Она объяснил, что раньше сжимала зубы так сильно, что голова болела каждый день, но после инъекций она смогла жить без боли уже полтора года.

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