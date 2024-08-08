ФОТО | Скандальная Эрна Хуско отдыхает в Греции в одежде, еле прикрывающей тело: „Мама, если ты это увидишь...“

Эрна Хуско сейчас нежится в лучах жаркого солнца за границей, и это не обычный пляжный отдых. Фитнес-красавица наслаждается активным отдыхом на лодке и катается на скутере по острову.

Звезда социальных сетей с почти 300 000 подписчиков написала под своими фотографиями в Instagram, что никогда не понимала тех, кто осмеливается ездить на мотоцикле, но теперь она сама мчится через греческие деревушки со скоростью 100 км/ч. Хуско также написал своей матери: „Мама, если ты это увидишь, то со мной все в порядке!“.

На отдыхе Хуско предпочитает носить минимум одежды, например, бикини и откровенные шорты. В Греции жарко, поэтому и на обед красавица идет лишь в шортах и бикини, демонстрирующиех ее подтянутое тело, надев с ними высокие каблуки.

Скандальная красавица также поделилась, что ее лето было очень активным. Кроме того, у нее на подходе новые проекты. Например, недавно Эрна купила второй дом в Таллинне, который она пытается отремонтировать по своему вкусу. Она призналась, что сделать предстоит еще очень много, и следующим шагом будет нанять дизайнера интерьеров, который вместе с ней засучит рукава. Она надеется, что ее новый дом будет готов до конца года.