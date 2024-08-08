Шоубиз
08.08.2024, 17:00

СТРОГО 18+ | „Секс-Олимпиада“. Новое видео Томми Кэша настолько откровенное, что его разместили на порносайте

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Tommy Cashi uue muusikavideo kaadrid
Tommy Cashi uue muusikavideo kaadrid
ФОТО: Kuvatõmmised videost

Эстонский рэпер Томми Кэш порадовал публику очередной эпатажной выходкой, на этот раз с новой песней „Untz Untz“, за которой следует нечто беспрецедентное - видео на песню „Sex Olympics“.

Известный как визуальный художник Томми Кэша, вынашивал эту идею четыре года и воплотил идею в жизнь вместе с сорежиссером Алиной Пасок. „Я объединил две величайшие страсти человечества на протяжении веков - секс и спорт. Наконец-то пришло время воплотить в жизнь новый спортивный стандарт - без штанов“, - рассказывает Кэш.

Откровенное видео только для взрослых размещено на известном порносайте Pornhub, посмотреть его можно по ссылке https://sexolympics.video. В нем спортсмены соревнуются в Олимпийских играх, только все виды спорта связаны с сексом.

Томми Кэш также опубликовал версию клипа с цензурой.

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