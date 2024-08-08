Умерла звезда „Черной пантеры“

Трагическое событие произошло во вторник, 6 августа. Печальную весть сообщили родные актрисы на ее странице в Instagram. Жизнь артистки оборвалась в больнице. Последние дни Чиуме провела в клинике. Ее госпитализировали из-за необходимости провести медицинское обследование и сердце звезды внезапно остановилось.

„Семья Чиуме с сожалением сообщает вам о ее смерти. Конни Чиуме, 72 года, умерла в больнице 6 августа 2024 года. Семья просит о конфиденциальности в этот тяжелый период. Семья будет сообщать дополнительные подробности“, - написали близкие Конни.

Окончательную причину смерти знаменитости пока не раскрывают, но известно, что много лет Чиуме боролась с тяжелой болезнью. Поэтому, вероятно, именно она забрала жизнь актрисы.

К слову, артистка стала настоящей иконой в африканском кинематографе. Всемирную славу ей принесла роль в ленте Marvel „Черная Пантера“. Она сыграла одну из лидеров племени Зававари.