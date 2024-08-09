ОБЗОР | В свете мороженого Vanilla Ninja: приносят ли деньги эстонским знаменитостям продукты с их лицом и именем?

Мороженое с изображением и названием группы Vanilla Ninja уже много лет является одной из самых популярных сладостей в Эстонии. Однако выручка от продажи мороженого Vanilla Ninja принадлежит производителю, а не группы. Журнал Kroonika составил подборку знаменитых эстонцев, чьи имена были размещены на продуктах. При этом некоторые из звезд прекратили сотрудничество, в том числе рэпер nublu.