Шоубиз
09.08.2024, 08:00

ОБЗОР | В свете мороженого Vanilla Ninja: приносят ли деньги эстонским знаменитостям продукты с их лицом и именем?

 
ФОТО: KOLLAŽ

Мороженое с изображением и названием группы Vanilla Ninja уже много лет является одной из самых популярных сладостей в Эстонии. Однако выручка от продажи мороженого Vanilla Ninja принадлежит производителю, а не группы. Журнал Kroonika составил подборку знаменитых эстонцев, чьи имена были размещены на продуктах. При этом некоторые из звезд прекратили сотрудничество, в том числе рэпер nublu.

Недавно радио Rock FM посетила бывшая участница Vanilla Ninja Катрин Сиска. „Гребешь бабки?“ - пошутил радиоведущий, спрашивая про разделение дохода от продаж мороженого. „Только если бы я продала это мороженое по более высокой цене“, - ответила Катрин, имея в виду, что доход от продажи мороженого принадлежит производителю.

„Мы сотрудничаем, но не напрямую. Мы продали им наш товарный знак, и они могут спокойно вести свой собственный бизнес. Но мы постоянно сотрудничаем с ними“, - приводит Sky.ee слова Катрин.

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