09.08.2024, 08:00
ОБЗОР | В свете мороженого Vanilla Ninja: приносят ли деньги эстонским знаменитостям продукты с их лицом и именем?
ФОТО: KOLLAŽ
Мороженое с изображением и названием группы Vanilla Ninja уже много лет является одной из самых популярных сладостей в Эстонии. Однако выручка от продажи мороженого Vanilla Ninja принадлежит производителю, а не группы. Журнал Kroonika составил подборку знаменитых эстонцев, чьи имена были размещены на продуктах. При этом некоторые из звезд прекратили сотрудничество, в том числе рэпер nublu.
Недавно радио Rock FM посетила бывшая участница Vanilla Ninja Катрин Сиска. „Гребешь бабки?“ - пошутил радиоведущий, спрашивая про разделение дохода от продаж мороженого. „Только если бы я продала это мороженое по более высокой цене“, - ответила Катрин, имея в виду, что доход от продажи мороженого принадлежит производителю.
Уже заказано?