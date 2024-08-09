По всей столице пройдет необычный фестиваль Tallinn Fringe. Почему его стоит посетить?

Фестиваль Fringe поддерживает начинающих и уже известных артистов, поскольку программа курируется непосредственно местами проведения в тесной кооперации с исполнителями. Сам фестиваль не выбирает, кто будет участвовать в программе. Разнообразие жанров делает фестиваль уникальным, и зрителей ждут: театр, танец, музыка, цирк, стихи, визуальное искусство, стендап, многожанровые шоу и многое другое. Это эклектичное культурное событие выводит на сцену множество передовых и инновационных представлений. Фестиваль Fringe — это опыт, далеко выходящий за рамки мейнстрима. Если вы все еще не уверены, что вам обязательно стоит посетить фестиваль Tallinn Fringe, вот несколько причин, после прочтения которых отказаться от посещения фестиваля будет практчески невозможно:

Уникальная праздничная атмосфера

Fringe наполнит площадки Таллинна более чем 40 артистами, которые создадут уникальную, игровую и праздничную атмосферу в городе. Этой атмосферой можно будет насладиться также в рамках уличной программы Fringe Street на Ратушной площади 23-25 ​​августа.

Исполнители международного класса со всех уголков мира

В программе фестиваля будет более 200 представлений со всего мира – всемирно известный и революционный цирк Tumble Circus из Ирландии; Кайтлин Бейли, которая прочтет лекцию по истории феминизма, слэш-стендап-комедию Whore’s Eye View; бывший Свидетель Иеговы Ричард Дейл расскажет историю выхода из религии Свидетелей Иеговы и его семьи в шоу Awake, Gay and Writing a Play. Это одни из лучших исполнителей в мире.

Возможность познакомиться с Таллинном

Мероприятия фестиваля Tallinn Fringe пройдут сразу в нескольких местах по всему городу, что позволит вам исследовать скрытые, наиболее интересные культурные места в столице Эстонии.

Одна из наиболее широких программ в Таллинне