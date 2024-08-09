По всей столице пройдет необычный фестиваль Tallinn Fringe. Почему его стоит посетить?(1)
Tallinn Fringe — многожанровый фестиваль коротких шоу, который проходит с 18 августа по 18 сентября в Таллине, Эстония. Фестиваль включает в себя театр, бурлеск, комедию и музыку в исполнении как местных, так и зарубежных артистов - в том числе и на русском языке.
Фестиваль Fringe поддерживает начинающих и уже известных артистов, поскольку программа курируется непосредственно местами проведения в тесной кооперации с исполнителями. Сам фестиваль не выбирает, кто будет участвовать в программе. Разнообразие жанров делает фестиваль уникальным, и зрителей ждут: театр, танец, музыка, цирк, стихи, визуальное искусство, стендап, многожанровые шоу и многое другое. Это эклектичное культурное событие выводит на сцену множество передовых и инновационных представлений. Фестиваль Fringe — это опыт, далеко выходящий за рамки мейнстрима. Если вы все еще не уверены, что вам обязательно стоит посетить фестиваль Tallinn Fringe, вот несколько причин, после прочтения которых отказаться от посещения фестиваля будет практчески невозможно:
Уникальная праздничная атмосфера
Fringe наполнит площадки Таллинна более чем 40 артистами, которые создадут уникальную, игровую и праздничную атмосферу в городе. Этой атмосферой можно будет насладиться также в рамках уличной программы Fringe Street на Ратушной площади 23-25 августа.
Исполнители международного класса со всех уголков мира
В программе фестиваля будет более 200 представлений со всего мира – всемирно известный и революционный цирк Tumble Circus из Ирландии; Кайтлин Бейли, которая прочтет лекцию по истории феминизма, слэш-стендап-комедию Whore’s Eye View; бывший Свидетель Иеговы Ричард Дейл расскажет историю выхода из религии Свидетелей Иеговы и его семьи в шоу Awake, Gay and Writing a Play. Это одни из лучших исполнителей в мире.
Возможность познакомиться с Таллинном
Мероприятия фестиваля Tallinn Fringe пройдут сразу в нескольких местах по всему городу, что позволит вам исследовать скрытые, наиболее интересные культурные места в столице Эстонии.
Одна из наиболее широких программ в Таллинне
На фестивале Tallinn Fringe каждый может найти что-то на свой вкус. В программе сотни представлений, вы можете выбирать между театром, бурлеском, комедией, музыкальными выступлениями, феминистским стендапом, магией, поэзией, танцами и многим другим! Это один из крупнейших фестивалей Эстонии.
Бюджетные цены на билеты
Артисты представляют шоу на разных этапах своей карьеры, и многие шоу проходят по принципу „плати, сколько хочешь“, что означает, что предварительная продажа билетов осутсвует. Вы можете прийти, посмотреть шоу, а затем заплатить столько, сколько хотите, в конце. Это делает многие шоу доступными для всех бюджетов и демографических групп. Чтобы получить лучшие предложения на билеты на выступления, покупайте билеты заранее, так как на каждое шоу также действует ограниченная скидка на ранние покупки.
Новые знакомства
Фестиваль Tallinn Fringe — это прекрасный шанс познакомиться с новыми людьми со всего мира. Воспользуйтесь социальными возможностями фестиваля, поскольку гости из Швеции, Финляндии и стран Балтии приезжают в Таллинн, особенно чтобы познакомиться с местными артистами и посмотреть местные шоу.
Развлечения!
Посетите различные шоу и мероприятия, насладитесь культурным отдыхом и отлично проведите время!
Совет от организаторов!
Обязательно узнайте заранее, где и когда проходят интересующие вас шоу. Большинство шоу имеют высокий рейтинг и, как правило, быстро распродаются. Поэтому лучше всего бронировать билеты заранее, если вы обязательно хотите посетить заинтересовавшее вас шоу. Обычно билеты можно купить онлайн или посетив место проведения.