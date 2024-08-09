Шоубиз
09.08.2024, 10:00

Бывшая невеста Йоэля Острата отреагировала на его скандальное высказывание о женщинах: „Мусор вынесет сам себя!“

 
Неле Кирсипуу и Йоэль Острат
Неле Кирсипуу и Йоэль Острат
ФОТО: Delfi Meedia/Instagram

Неделю назад Õhtuleht опубликовал видео-интервью, в котором звездный шеф-повар Йоэль Острат признается, что ему нравятся женщины, зависящие от мужчин. Видео стало вирусным на TikTokи вызывало волну возмущения. Теперь решила высказаться по этому поводу и блогерка Неле Кирсипуу, по совместительству бывшая невеста Острата, который старше ее на восемь лет.

Неделю назад 41-летний Йоэль Острат, сейчас встречающийся с Лурой Локк, которая на 20 лет младше него, заявил в передаче „Hommikusöök staariga, что его женщиной быть довольно сложно, потому что он хочет, чтобы его пассия была домохозяйкой. „С Терезой (бывшей женой Йоэля Острата - прим. ред.), возможно, действительно произошло то, что она нашла себя. Она начала успешную карьеру. Я помог ей продвинуться, и в какой-то момент просто..... Не знаю, могу ли я так сказать, но мне немного нравится, возможно, когда женщина зависит от мужчины“, - высказался шеф-повар.

Однако скандальная речь звездного повара не пользователей TikTok равнодушными. Некоторые известные блогеры и просто пользователи TikTok высказались и написали, что такое заявление отвратительно. Особенно проблематичным образ мыслей Острата показался потому, что у него есть девушка вдвое младше него, которая, по слухам, теперь зависит от него. На данный момент пост в TikTok собрал 119 комментариев и был просмотрен более 87 000 раз. Статья о поднявшемся фуроре была также очень популярна на сайте журнала Kroonika, и казалось, что вся Эстония гудит по этому поводу.

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