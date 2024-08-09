Дуа Липа потратила 7 миллионов фунтов на проверку территории своего особняка из-за серьезной угрозы жизни

28-летняя Дуа Липа была предупреждена о необходимости провести проверку во время строительных работ в ее доме стоимостью 6,75 миллионов фунтов стерлингов для нахождения снарядов, которые могли остаться с 1940-х годов.

Ее архитекторы обнаружили, что несколько улиц вокруг особняка в Северном Лондоне подвергались ударам самолетов во время немецкой бомбардировки. После получения отчета о неразорвавшихся боеприпасах ее команде было дано разрешение на строительство пристройки к дому с подземным бассейном и домашней студией.

Это произошло после того, как стало известно, что после трехлетней судебной тяжбы в лондонском доме Дуа Липы наконец-то начались ремонтные работы. Звезда купила недвижимость в 2017 году, когда ей было всего 22 года. Однако после подачи предложения о планах строительства бассейна, сауны, душа, раздевалки, зоны отдыха, кинотеатра и вестибюля в декабре 2021 года она столкнулась с возражениями службы охраны природы. В прошлом году артистка получила добро, но работы на площадке пришлось свести к минимуму, а оборудование должно было быть снабжено специальными виброизоляторами, чтобы не беспокоить соседей.

Планы Дуа относительно ее дома грандиозны, и спустя четыре года она наконец нашла строителей, которые начнут работу над ее музыкальной студией, бассейном, тренажерным залом, кинотеатром и зоной отдыха. Ей приходится придерживаться довольно строгих соглашений, поскольку ее планы по устранению зеленых насаждений вызвали много возражений.

Дуа Липа подала заявку на получение разрешения на планировку, поскольку объект находится на охраняемой территории. В заявлении о дизайне ее агент по планированию сообщила, что певица не хочет нарушать спокойствие и природу заповедной зоны, увеличивая площадь своего особняка.

„Задача, поставленная нашим клиентом, состояла в том, чтобы увеличить площадь дома таким же образом, как и у других объектов недвижимости в этом районе, сохранив его расположение на углу заповедной зоны“, — подтвердил представитель звезды.