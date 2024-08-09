ФОТО | Певица Наргиз сделала татуировку со Степаном Бандерой, вызвав недовольство у россиян

Наргиз известна своей проукраинской позицией, за что певице запретили въезд в Россию на 50 лет. Сейчас исполнительница живет в США. На этот раз она решила в очередной раз продемонстрировать свою поддержку Украины и сделала тату с революционером и борцом за независимость Украины Степаном Бандерой.

Изображение политического деятеля она соединила с флагом Организации украинских националистов. Новым рисунком на теле знаменитость похвасталась в своем Instagram, когда летела в Нью-Йорк.

Такой поступок артистки не понравился публике в России. Однако Закирова не обращает внимания на гневные комментарии и хейт.

Как известно, у звезды есть еще одна татуировка, посвященная Украине. Ранее она набила на руке украинский трезубец.

Закирова 24 февраля 2023 года опубликовала видео, на котором она спела украинскую песню „Ой у лузі червона калина“, завернувшись в сине-желтый флаг. Более того, некоторые свои посты в сети певица подписывала на украинском, а также признавалась, что финансово помогала Украине.