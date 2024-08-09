В пятницу в Маарду состоится веселое празднование Дня семьи

„Приглашаем всех жителей нашего города на уютный День семьи, который состоится уже завтра. Это действительно особенное семейное мероприятие, программа которого подготовлена нашей активной молодежью для посетителей всех возрастов. День семьи это напоминание о важности сплоченности и семейных ценностей, но и возможность прекрасно провести вечер пятницы в компании близких и друзей,“ - сказала Аурика Син-Керра, вице-мэр Маарду. „Пусть этот день запомнится вам надолго!“ - добавила она.

Атмосферу праздника будут создавать театральная студия „Веер и шпага“ и аниматоры, которые порадуют своими увлекательными выступлениями. Помимо культурных впечатлений, в этот день вас ждет множество активных развлечений: веселые игры на городском стадионе и спортивное ориентирование. А особенно энергичные гости праздника смогут попрыгать на батутах или поиграть с Зорб шарами. На стадионе рядом можно будет ознакомиться со студиями, кружками и спортивными клубами Маарду, чтобы подобрать для своего ребенка подходящий вид досуга.

Прекрасное настроение будут в течение дня поддерживать и торговые точки, где можно будет вкусно перекусить. В 20.00 на сцену выйдет музыкальная группа „Lamuko“, и гости насладятся известными хитами. Праздник завершится огненным шоу.