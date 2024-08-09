„Довели все до конца“: друг Джей Ло и Бена Аффлека рассказал, почему их брак распался

По его словам, певица и актер просто вспомнили свои отношения в начале 2000-х годов и решили попробовать дать себе второй шанс. Поэтому Джей Ло захотела наконец надеть платье невесты и осуществить мечту выйти замуж за Аффлека, как планировала много лет назад, но из этого ничего не вышло.

„Они поддались моменту. Дженнифер хотела этой свадьбы - платья, друзья, все украшения... Они довели все до конца и теперь точно знают, что не созданы друг для друга надолго. Никаких вопросов без ответа. Они увидели все, что хотели увидеть, и все закончилось“, - рассказал друг знаменитостей.

Он также добавил, что это будет „самое дорогое дело“ закончить историю их любви официально, ведь певица хочет отсудить половину денег у экс-избранника. По словам друга пары, Лопес и Аффлек публично расскажут о своем разводе до конца этого лета.

Что известно об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Бен и Джей Ло закрутили роман в 2001 году. Позже актер сделал предложение и они планировали свадьбу. Однако пара неожиданно отменила ее из-за некоторых недоразумений.

После 20-летней паузы в отношениях они тайно поженились в июле 2022 года. Супруги часто появлялись вместе на светских мероприятиях и излучали счастье. Но с марта 2024 года Лопес и Аффлек не выходят на публику как пара. Поэтому начали распространяться слухи, что в их браке не все хорошо. Позже звезды выставили на продажу свой дом в Беверли-Хиллз. Также недавно Дженнифер отпраздновала свой день рождения, на котором не было Бена.