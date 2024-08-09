Есть ли у вас порнозависимость? Чек-лист из 5 пунктов
Многие люди смотрят порно, нередко — даже вместе с партнером, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь. Но мало кто задумывается, что это занятие вызывает сильнейшую зависимость. Разбираемся, с чем это связано и как ее выявить, рассказывает PSYCHOLOGIES.
ЧТО ГОВОРЯТ ИССЛЕДОВАНИЯ О ПОРНОЗАВИСИМОСТИ
Новое исследование ученых, опубликованное в журнале Human Brain Mapping, доказывает, что порнографические изображения возбуждают часть мозга, отвечающую за удовольствие от вознаграждений, значительно больше, чем деньги или компьютерные игры.
В эксперименте участвовали 31 мужчина в возрасте от 19 до 38 лет. Каждого из участников попросили выбрать те стимулы, которые могут привести к возникновению положительных эмоций — среди них были порнографические изображения, скриншоты видеоигр и фотографии денег. Пока респонденты принимали решение, ученые фиксировали активность их мозга с помощью МРТ.
В результате исследователи выяснили, что порно — и, предположительно, секс — вызывают привыкание значительно сильнее, чем зависимость от компьютерных или азартных игр. Почему контент для взрослых так быстро входит в привычку? Мы спросили об этом психолога Марину Гринвальд.
КАК ФОРМИРУЕТСЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПОРНО
Порнозависимость не является психическим расстройством — такого диагноза не существует, пусть это и определенно расстройство сексуального спектра. Однако с недавних пор в международной классификации болезней это состояние все же получило свое название — компульсивное расстройство сексуального поведения.
Порно, подобно коротким видеороликам и кратким пересказам книг, помогает мозгу вырабатывать гормон радости — серотонин. Проблема кроется в том, что он не проходит весь цикл для выработки, как при естественном половом акте. Короткая программа для получения серотонина через оргазм — это и есть порнография.
После легкого получения счастья организм фиксирует возможность добыть удовольствие без каких-либо усилий.
Таким образом и формируется зависимость. В реальной жизни с полноценным половым партнером этот принцип уже не сработает, поэтому медленно, но верно, порно вытесняет реальную половую жизнь.
Какое-то время, как правило, одно совместимо с другим. Но статистика показывает, что в один момент происходит сбой и человек перестает испытывать влечение к партнеру, половой акт остается незавершенным, если вообще начинается. При этом самоудовлетворение с помощью порно прекрасно работает — так, недавние исследования показали, что более 79% мужчин и 25% женщин на регулярной основе смотрят эротический контент.
ПОЧЕМУ ПОРНО ВЫЗЫВАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ
Контент для взрослых приводит к привыканию, так как:
это быстрый способ получить удовольствие;
кажется безопасным (нет риска нежелательной беременности или заболеваний);
пропадает необходимость думать о партнере и обеспечивать его удовлетворение;
нет ограничений (фантазии некому осуждать);
он доступен в любой момент.
КАК ПОНЯТЬ, ЕСТЬ ЛИ У ВАС ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПОРНО
Порнозависимость можно определить по следующим моментам:
вы продолжаете смотреть взрослый контент даже несмотря на то, что он не приносит удовольствия,
вы смотрите порно на постоянной основе более полугода,
вы пытались „завязать“ с просмотром порно, но безуспешно,
просмотр порно занимает лидирующую позицию в вашей жизни и стал одним из основных интересов,
вы испытываете огромный стресс и от того, что смотрите порно, и от того, что не делаете этого.