Есть ли у вас порнозависимость? Чек-лист из 5 пунктов

ЧТО ГОВОРЯТ ИССЛЕДОВАНИЯ О ПОРНОЗАВИСИМОСТИ

Новое исследование ученых, опубликованное в журнале Human Brain Mapping, доказывает, что порнографические изображения возбуждают часть мозга, отвечающую за удовольствие от вознаграждений, значительно больше, чем деньги или компьютерные игры.

В эксперименте участвовали 31 мужчина в возрасте от 19 до 38 лет. Каждого из участников попросили выбрать те стимулы, которые могут привести к возникновению положительных эмоций — среди них были порнографические изображения, скриншоты видеоигр и фотографии денег. Пока респонденты принимали решение, ученые фиксировали активность их мозга с помощью МРТ.

В результате исследователи выяснили, что порно — и, предположительно, секс — вызывают привыкание значительно сильнее, чем зависимость от компьютерных или азартных игр. Почему контент для взрослых так быстро входит в привычку? Мы спросили об этом психолога Марину Гринвальд.

КАК ФОРМИРУЕТСЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПОРНО

Порнозависимость не является психическим расстройством — такого диагноза не существует, пусть это и определенно расстройство сексуального спектра. Однако с недавних пор в международной классификации болезней это состояние все же получило свое название — компульсивное расстройство сексуального поведения.

Порно, подобно коротким видеороликам и кратким пересказам книг, помогает мозгу вырабатывать гормон радости — серотонин. Проблема кроется в том, что он не проходит весь цикл для выработки, как при естественном половом акте. Короткая программа для получения серотонина через оргазм — это и есть порнография.

После легкого получения счастья организм фиксирует возможность добыть удовольствие без каких-либо усилий.

Таким образом и формируется зависимость. В реальной жизни с полноценным половым партнером этот принцип уже не сработает, поэтому медленно, но верно, порно вытесняет реальную половую жизнь.