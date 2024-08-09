Режиссер Рижского русского театра Лаура Гроза: с 6 лет я слышала, что русские плохие, и была причина...

Гроза начала работу в Театре Чехова после полномасштабного вторжения России в Украину, когда русский язык и культура воспринимаются не только как имперское наследие, но и как оружие страны-агрессора. Режиссеру удалось сделать так, что в театр пришло много молодых людей и латышская публика. Правда, часть традиционной публики театр потерял.

О новой роли Театра Чехова. „Первый мой спектакль („В бальных туфельках по сибирским снегам“) в этом театре был посвящен одной из самых болезненных страниц истории прошлого века – теме депортации, от которой также пострадало несколько тысяч русскоязычных людей, - обращает внимание Гроза. Так что это не только судьба латышского народа. И было очень важно рассказать эту историю именно здесь, в этом театре. Сейчас люди в Латвии крайне разобщены. И мы берем на себя роль такого моста, который в том числе будет проводить эти разъяснительные работы и для латышской аудитории“.

О месте русского языка. „Конечно, язык – это политический инструмент, потому что вы можете передавать информацию таким образом, с помощью соответствующего языка. Но у языка есть много других функций. И одна из них – это умение устанавливать контакты между людьми, желающими понять и услышать друг друга, вступить в диалог. Это тоже часть культуры. И я думаю, нет необходимости политизировать значение языка, делать его только политическим инструментом“.

О своем особом пути. В интервью Гроза рассказывает, что она, „стопроцентная латышка“, которая „всю свою сознательную жизнь прожила в латышской культурной среде и не владела русским языком до 35 лет“.

„В моем детстве все русское отметалось. И на то была причина после 50 лет оккупации. Мои родители, мои бабушка и дедушка ждали, когда мы, наконец, избавимся от этого и будем жить свободной жизнью“.

Когда началась война, она переосмыслила свое отношение. Теперь она не считает правильным отгородиться от всего русского и сделать вид, что его для Латвии не существует.