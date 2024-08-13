Культура
13.08.2024, 15:02

Почему приезд Дмитрия Крымова в Русский театр - событие, которое нельзя пропустить

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Дмитрий Крымов
Дмитрий Крымов
ФОТО: Youtube

Русский театр и продюсерский проект SNAMI организуют фестиваль KRYMOV-FEST, приуроченный к юбилею Дмитрия Крымова, признанного российского режиссера и художника. С 7 по 9 сентября в рамках фестиваля публика сможет увидеть киноверсии его легендарных спектаклей, а также увидеть Крымова на творческом вечере. Этот визит станет уникальной возможностью прикоснуться к наследию одного из самых влиятельных деятелей современного театра.

Дмитрий Крымов - имя, которое неизменно вызывает уважение и восхищение в мире театрального искусства. Российский режиссёр, художник и педагог, Крымов за последние десятилетия стал одним из самых влиятельных и востребованных деятелей культуры в России и за ее пределами.

Многие годы он был членом Союза художников России и Союза театральных деятелей Российской Федерации. Однако война в Украине всё изменила. В конце февраля 2022-го он оказался в Филадельфии, куда приехал ставить „Вишневый сад“ с американской труппой. Публично осудив вторжение, Крымов принял решение не возвращаться в Москву.

На его счету - пять премий „Золотая Маска“, последнюю из которых он получил в 2022 году за спектакль „Дон Жуан. Генеральная репетиция“. Спектакль был номинирован на „Золотую Маску“ сразу в девяти категориях, две из них стали победными: Евгений Цыганов получил премию за лучшую мужскую роль, а Дмитрий Крымов - за лучшую режиссуру.

В знак солидарности с главным редактором „Новой газеты“ и лауреатом Нобелевской премии мира Дмитрием Муратовым режиссер попросил передать ему последнюю из своих наград, подчеркнув таким образом важность борьбы за свободу слова.

Приезд Дмитрия Крымова в Русский театр

С 7 по 9 сентября в Таллинне пройдет KRYMOV-FEST, приуроченный к юбилею режиссера. В программе первых двух дней - кинопоказы спектаклей „Дон Жуан. Генеральная репетиция“ и „Костик“. Центральным событием фестиваля станет творческий вечер Дмитрия Крымова в Русском театре „В понедельник и больше никогда“, который в форме открытого интервью проведет литератор и театральный критик Сергей Николаевич.

Спектакли Крымова „Дон Жуан. Генеральная репетиция“ и „Костик“ больше нельзя увидеть ни на одной сцене мира. Киноверсии этих постановок, представленные в кинотеатре Kino Artis, - единственный способ прикоснуться к спектаклям, уже ставшим легендами.

„Словно отражая реальность, в этих двух спектаклях театральная красота сталкивается с суровой действительностью, в обоих - в центре внимания – люди театра и их жизнь. „Дон Жуан“ исследует процесс репетиции как форму существования художника, а „Костик“ – выбор и судьбы героев в театральном мире. Эти истории полны символизма и метафор, от балетных пар на фоне осенних листьев до создания кладбищенских декораций. Зависимость от сцены, одержимость ею проходят красной нитью через оба спектакля: герои Крымова не могут жить без театра,“ - так описывают постановки организаторы фестиваля.

Русский театр

„Дон Жуан. Генеральная репетиция“, 7 сентября, Artis Kino

Театральный мир кипит в ожидании великого Режиссёра: смена кресел, дезинфекция подлокотников, и обязательно зелёная лампа – символ его присутствия. Реквизитор подготавливает сцену, помощник Режиссёра нервно отдаёт команды, мраморные львы замерли на фоне белоснежной оперной декорации - все готово к Генеральной репетиции.

Сергей Николаевич: „Крымов вновь напомнил нам, что театр – это не только великий обман, но и великое удовольствие... „Дон Жуан“ о холоде Смерти, которому может противостоять только жар и безумие Театра“.

Этот спектакль — лиричная, но иронично-безжалостная комедия масок: на месте оперы „Дон Жуан“ легко представить любое другое действо. Гротескные персонажи – бывший оперный премьер, сценограф, монтировщик, уборщица – связаны памятью о совместных чудесах театра, и они не хотят исцеляться от этой зависимости.

Дмитрий Крымов: „И посмеяться, и поплакать там есть повод. Театр как, в общем-то, такое криминальное отражение жизни – это не зеркало, а увеличительное стекло, причем сильно увеличивающее все, что есть в жизни“

„Костик“, 8 сентября, Artis Kino

Хотя от Чехова в „Костике“ остались только имена главных героев и обрывков нескольких монологов, дух пьесы „Чайка“ - трагизм пустоты и беспросветной обыденности - передан неизменным.

Дмитрий Крымов: „Несмотря на то, что пьеса „Чайка“ - вторая по частоте исполнения после „Гамлета“, и надеяться найти в ней новое все равно, что надеяться найти грибы на поляне после 10 автобусов воскресных грибников, мы постарались найти новую форму без которой, как известно, ничего не нужно. Даже правды. Во всяком случае, в театре“.

Спектакль наполнен характерными для Крымова эксцентричным юмором, гротеском, и комичными сценами. Вместо подстреленной чайки здесь выловленные Тригориным рыбы, бьющиеся на суше. Люди тоже словно бьются и задыхаются в условиях, которые сами себе создали...

Сергей Николаевич: „Костик“ - про беззащитность. Беззащитность юности в немилосердном, жестоком, взрослом мире. Про беззащитность культуры перед напором дикости и остервенения ее якобы „защитников“. Про беззащитность человека, брошенного лицом в ледяной пруд, которому самому не подняться. Потому что у него нет рук, потому что рядом нет никого, кто мог бы ему помочь. Один из самых страшных и безнадежных спектаклей в моей жизни“.

„Без театра можно? Да, можно!“ – восклицает Костик, но у героев спектакля это не выходит. Даже внезапные появления балетной пары, танцующей на ковре из жёлтых листьев или белом снегу, ассоциируются то ли классическим русским театром, то ли с советским застоем и тревожными вестями, как „Лебединое озеро“ на всех телеканалах во время путча.

Несмотря на напряженное время - премьера состоялась в сентябре 2021 - в „Костике“ нет карикатур на политических деятелей, и действие не выходит за рамки чеховского сюжета и дачной жизни персонажей, занятых своими делами и проблемами. Но именно этот спектакль затрагивает выбор, который стоит перед каждым.

„В понедельник и больше никогда“: творческий вечер с Дмитрием Крымовым, 9 сентября, Vene Teater

Жизнь то сводила, то разводила Дмитрия Крымова и театрального критика Сергея Николаевича - они знакомы больше 40 лет. Тем не менее после того, как в феврале 2022 года Крымов покинул Россию, чтобы открыть новую страницу в своей творческой биографии, он стал героем сразу двух новых книг Сергея Николаевича „Заложники Красоты“ и „Статус: свободен“.

„В понедельник и больше никогда“ станет разговором двух людей, хорошо знающих друг друга - и, разумеется, театр! - о великих актерах и режиссерах, современном западном театре, о перспективах русского театра в изгнании, об опыте Крымова работы в Нью-Йорке, Риге и Клайпеде, а также о новом спектакле с Чулпан Хаматовой и Максимом Сухановым „Записки сумасшедших“, премьера которого планируется в сентябре 2024 года. Разговор будет сопровождаться видео фрагментами из спектаклей Крымова и уникальными фотографиями из его семейного архива.

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