Почему приезд Дмитрия Крымова в Русский театр - событие, которое нельзя пропустить

Дмитрий Крымов - имя, которое неизменно вызывает уважение и восхищение в мире театрального искусства. Российский режиссёр, художник и педагог, Крымов за последние десятилетия стал одним из самых влиятельных и востребованных деятелей культуры в России и за ее пределами.

Многие годы он был членом Союза художников России и Союза театральных деятелей Российской Федерации. Однако война в Украине всё изменила. В конце февраля 2022-го он оказался в Филадельфии, куда приехал ставить „Вишневый сад“ с американской труппой. Публично осудив вторжение, Крымов принял решение не возвращаться в Москву.

На его счету - пять премий „Золотая Маска“, последнюю из которых он получил в 2022 году за спектакль „Дон Жуан. Генеральная репетиция“. Спектакль был номинирован на „Золотую Маску“ сразу в девяти категориях, две из них стали победными: Евгений Цыганов получил премию за лучшую мужскую роль, а Дмитрий Крымов - за лучшую режиссуру.

В знак солидарности с главным редактором „Новой газеты“ и лауреатом Нобелевской премии мира Дмитрием Муратовым режиссер попросил передать ему последнюю из своих наград, подчеркнув таким образом важность борьбы за свободу слова.

Приезд Дмитрия Крымова в Русский театр

С 7 по 9 сентября в Таллинне пройдет KRYMOV-FEST, приуроченный к юбилею режиссера. В программе первых двух дней - кинопоказы спектаклей „Дон Жуан. Генеральная репетиция“ и „Костик“. Центральным событием фестиваля станет творческий вечер Дмитрия Крымова в Русском театре „В понедельник и больше никогда“, который в форме открытого интервью проведет литератор и театральный критик Сергей Николаевич.

Спектакли Крымова „Дон Жуан. Генеральная репетиция“ и „Костик“ больше нельзя увидеть ни на одной сцене мира. Киноверсии этих постановок, представленные в кинотеатре Kino Artis, - единственный способ прикоснуться к спектаклям, уже ставшим легендами.