Почему приезд Дмитрия Крымова в Русский театр - событие, которое нельзя пропустить(4)
Русский театр и продюсерский проект SNAMI организуют фестиваль KRYMOV-FEST, приуроченный к юбилею Дмитрия Крымова, признанного российского режиссера и художника. С 7 по 9 сентября в рамках фестиваля публика сможет увидеть киноверсии его легендарных спектаклей, а также увидеть Крымова на творческом вечере. Этот визит станет уникальной возможностью прикоснуться к наследию одного из самых влиятельных деятелей современного театра.
Дмитрий Крымов - имя, которое неизменно вызывает уважение и восхищение в мире театрального искусства. Российский режиссёр, художник и педагог, Крымов за последние десятилетия стал одним из самых влиятельных и востребованных деятелей культуры в России и за ее пределами.
Многие годы он был членом Союза художников России и Союза театральных деятелей Российской Федерации. Однако война в Украине всё изменила. В конце февраля 2022-го он оказался в Филадельфии, куда приехал ставить „Вишневый сад“ с американской труппой. Публично осудив вторжение, Крымов принял решение не возвращаться в Москву.
На его счету - пять премий „Золотая Маска“, последнюю из которых он получил в 2022 году за спектакль „Дон Жуан. Генеральная репетиция“. Спектакль был номинирован на „Золотую Маску“ сразу в девяти категориях, две из них стали победными: Евгений Цыганов получил премию за лучшую мужскую роль, а Дмитрий Крымов - за лучшую режиссуру.
В знак солидарности с главным редактором „Новой газеты“ и лауреатом Нобелевской премии мира Дмитрием Муратовым режиссер попросил передать ему последнюю из своих наград, подчеркнув таким образом важность борьбы за свободу слова.
Приезд Дмитрия Крымова в Русский театр
С 7 по 9 сентября в Таллинне пройдет KRYMOV-FEST, приуроченный к юбилею режиссера. В программе первых двух дней - кинопоказы спектаклей „Дон Жуан. Генеральная репетиция“ и „Костик“. Центральным событием фестиваля станет творческий вечер Дмитрия Крымова в Русском театре „В понедельник и больше никогда“, который в форме открытого интервью проведет литератор и театральный критик Сергей Николаевич.
Спектакли Крымова „Дон Жуан. Генеральная репетиция“ и „Костик“ больше нельзя увидеть ни на одной сцене мира. Киноверсии этих постановок, представленные в кинотеатре Kino Artis, - единственный способ прикоснуться к спектаклям, уже ставшим легендами.
„Словно отражая реальность, в этих двух спектаклях театральная красота сталкивается с суровой действительностью, в обоих - в центре внимания – люди театра и их жизнь. „Дон Жуан“ исследует процесс репетиции как форму существования художника, а „Костик“ – выбор и судьбы героев в театральном мире. Эти истории полны символизма и метафор, от балетных пар на фоне осенних листьев до создания кладбищенских декораций. Зависимость от сцены, одержимость ею проходят красной нитью через оба спектакля: герои Крымова не могут жить без театра,“ - так описывают постановки организаторы фестиваля.