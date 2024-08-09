Вот так поворот! Единственные, кто нашли любовь в эстонском шоу знакомств - ведущая и режиссер

Съемки реалити-шоу „Таким будет наше лето“ проходили летом прошлого года, и хотя участники реалити так и не смогли построить отношения на проекте, благодаря шоу образовалась новая пара - друг друга нашли ведущая шоу Роми Хаза и режиссер Индрек Симм.

Впервые пара была замечена вместе в июне этого года на концерте Стинга в Тарту. „Да, он мой новый возлюбленный. Мы познакомились год назад на телевизионном реалити-шоу знакомств „Таким будет наше лето“. Мы вместе с апреля этого года“, - рассказала Роми тогда Kroonika. Позже пара вновь вышла вместе в свет на приеме в Британском посольстве в Таллинне.