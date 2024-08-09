Шоубиз
09.08.2024, 13:59

Вот так поворот! Единственные, кто нашли любовь в эстонском шоу знакомств - ведущая и режиссер

 
Роми Хаза и Индрек Симм
Роми Хаза и Индрек Симм
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Осенью прошлого года на телеэкраны вышло реалити-шоу о знакомствах „Таким будет наше лето“. Как оказалось, что пока участники шоу на съемках искали свою вторую половинку, любовь зародилась между ведущей шоу и его режиссером.

Съемки реалити-шоу „Таким будет наше лето“ проходили летом прошлого года, и хотя участники реалити так и не смогли построить отношения на проекте, благодаря шоу образовалась новая пара - друг друга нашли ведущая шоу Роми Хаза и режиссер Индрек Симм.

Впервые пара была замечена вместе в июне этого года на концерте Стинга в Тарту. „Да, он мой новый возлюбленный. Мы познакомились год назад на телевизионном реалити-шоу знакомств „Таким будет наше лето“. Мы вместе с апреля этого года“, - рассказала Роми тогда Kroonika. Позже пара вновь вышла вместе в свет на приеме в Британском посольстве в Таллинне.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии