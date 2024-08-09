09.08.2024, 13:59
Вот так поворот! Единственные, кто нашли любовь в эстонском шоу знакомств - ведущая и режиссер
ФОТО: | Delfi Meedia
Осенью прошлого года на телеэкраны вышло реалити-шоу о знакомствах „Таким будет наше лето“. Как оказалось, что пока участники шоу на съемках искали свою вторую половинку, любовь зародилась между ведущей шоу и его режиссером.
Съемки реалити-шоу „Таким будет наше лето“ проходили летом прошлого года, и хотя участники реалити так и не смогли построить отношения на проекте, благодаря шоу образовалась новая пара - друг друга нашли ведущая шоу Роми Хаза и режиссер Индрек Симм.
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