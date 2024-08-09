Обладатель Грэмми и британская грайм-звезда Flowdan вошел в число хедлайнеров фестиваля Station Narva(1)
Обновился список исполнителей фестиваля музыки и городской культуры Station Narva, который пройдет с 5 по 8 сентября в Нарве. В субботу, 7 сентября, на главной сцене в Северном дворе Нарвского музея выступит отмеченный наградами британский продюсер, пионер грайма и эм-си Flowdan. Бристольские диджеи Daddy G и Queen Bee в этот раз в Нарве не выступят.
Flowdan выступит на фестивале на главной сцене в Северном дворе Нарвского музея в субботу, 7 сентября, в полночь. Ранее анонсированные участники Massive Attack Daddy G и DJ Queen Bee были вынуждены отменить выступление в Нарве из-за плотного гастрольного графика Massive Attack.
Эм-си и продюсер из Восточного Лондона Flowdan, урожденный Марк Вейра, является одной из самых выдающихся и успешных фигур в современной электронной музыке и первым британским рэпером, получившим премию Грэмми. Его характерный флоу и продакшн создают мрачные и в то же время неотразимые танцевальные гимны, полные басовых битов, сочетающихся с раггой, дабстепом, граймом и дэнсхоллом.
Он был одним из основателей влиятельной грайм-группы Roll Deep, чей первый сольный альбом Original Dan вышел в 2009 году. Тесно сотрудничал, в частности, с продюсером, определившим звучание бэйс-музыки, The Bug, например, над его диджитал-дэнсхолл-шедевром Skeng. Взрывной успех пришел к Flowdan в прошлом году вместе со Skrillex и Fred again.. с песней Rumble, которая также была вступительной темой к бою между титанами бокса Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну в Саудовской Аравии. Затем последовало сотрудничество с Chase & Status, Sammy Virji и Effy, которое вылилось в золотой диск, а в этом году Flowdan был удостоен премии Грэмми.
6 и 7 сентября в Нарвском музее выступят неопсиходелическая рок-группа Spiritualized из Англии, фолктроник-группа Go_A, представлявшая Украину на Евровидении, звезда современной музыки Belle Chen, исполнительница фэнтези-поп Kate NV, местные звезды Puuluup, NOËP, Мария Калласту, Ансамбль Эстонского общества электронной музыки, исполняющий культовые произведения Свена Грюнберга, Singer Vinger и диджеи Työmik Bassofsky и itsmebruh. Внутренние помещения и выставки музея будут открыты для гостей фестиваля до поздней ночи.
Список исполнителей, которые выступят в Нарвском музее, обновится на следующей неделе, когда будет объявлена музыкальная программа Art Club Ro-Ro.
Помимо музыкального фестиваля и музейной части, программа проходящего с 5 по 8 сентября Station Narva включает в себя бесплатные дневные концерты на городских сценах, общественную дискуссию в рамках дня обсуждений BAZAR, художественные выставки, день будущего, знакомящий с возможностями креативной экономики в мультимедийном центре OBJEKT, завтраком по-нарвски, экскурсии, знакомящие с достопримечательностями города и культурой региона, шахматный турнир и традиционный завтрак по-нарвски. Обзор программы
Фестивальные абонементы Station Narva 2024 по цене 55 евро продаются в интернет-магазине shop.tmw.ee и в Piletilevi. С сентября абонемент будет стоить 65 евро. В продаже также есть билеты на отдельные дни музыкальной программы стоимостью 35 евро (в фестивальную неделю цена поднимется до 45 евро).
Организаторами фестиваля Station Narva выступают MTÜ Muusikanädal и OÜ Shiftworks в сотрудничестве с нарвской командой. Партнеры по сотрудничеству: Нарвский музей, Art Club Ro-Ro, творческий инкубатор OBJEKT, день обсуждений BAZAR, Нарвская арт-резиденция, центр неформального образования VitaTiim.
Медиа-партнеры фестиваля: Põhjarannik/“Северное побережье“ и Bobe.me (LV).
Фестиваль поддерживают город Нарва, Министерство культуры, Фонд интеграции, Fortaco Estonia, Капитал культуры Эстонии, Британский совет, Narva Hotell, Hotell Inger.
Международная деятельность Station Narva, целью которой является представление Эстонии как привлекательного места для любителей музыки и культуры, поддерживается средствами Европейского фонда регионального развития.