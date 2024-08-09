Обладатель Грэмми и британская грайм-звезда Flowdan вошел в число хедлайнеров фестиваля Station Narva

Flowdan выступит на фестивале на главной сцене в Северном дворе Нарвского музея в субботу, 7 сентября, в полночь. Ранее анонсированные участники Massive Attack Daddy G и DJ Queen Bee были вынуждены отменить выступление в Нарве из-за плотного гастрольного графика Massive Attack.

Эм-си и продюсер из Восточного Лондона Flowdan, урожденный Марк Вейра, является одной из самых выдающихся и успешных фигур в современной электронной музыке и первым британским рэпером, получившим премию Грэмми. Его характерный флоу и продакшн создают мрачные и в то же время неотразимые танцевальные гимны, полные басовых битов, сочетающихся с раггой, дабстепом, граймом и дэнсхоллом.

Он был одним из основателей влиятельной грайм-группы Roll Deep, чей первый сольный альбом Original Dan вышел в 2009 году. Тесно сотрудничал, в частности, с продюсером, определившим звучание бэйс-музыки, The Bug, например, над его диджитал-дэнсхолл-шедевром Skeng. Взрывной успех пришел к Flowdan в прошлом году вместе со Skrillex и Fred again.. с песней Rumble, которая также была вступительной темой к бою между титанами бокса Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну в Саудовской Аравии. Затем последовало сотрудничество с Chase & Status, Sammy Virji и Effy, которое вылилось в золотой диск, а в этом году Flowdan был удостоен премии Грэмми.

6 и 7 сентября в Нарвском музее выступят неопсиходелическая рок-группа Spiritualized из Англии, фолктроник-группа Go_A, представлявшая Украину на Евровидении, звезда современной музыки Belle Chen, исполнительница фэнтези-поп Kate NV, местные звезды Puuluup, NOËP, Мария Калласту, Ансамбль Эстонского общества электронной музыки, исполняющий культовые произведения Свена Грюнберга, Singer Vinger и диджеи Työmik Bassofsky и itsmebruh. Внутренние помещения и выставки музея будут открыты для гостей фестиваля до поздней ночи.

Список исполнителей, которые выступят в Нарвском музее, обновится на следующей неделе, когда будет объявлена музыкальная программа Art Club Ro-Ro.