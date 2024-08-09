Джастин Бибер расстроен поведением Хейли — чем его раздражает беременная жена

Близкие к супругам источники утверждают, что Джастин раздражен поведением беременной жены. Его беспокоит низкий уровень финансовой грамотности избранницы. Он считает ее расточительницей.

На предсвадебной вечеринке сына индийского миллиардера Джастин выглядел очень истощенным, хоть и заработал кругленькую сумму.

Не все поняли, почему Бибер согласился на выступление, которое было ему настоящим бременем, если на его счету колоссальные 300 миллионов долларов. Неужели певец нуждается в большем количестве денег? Оказывается, нуждается, и все из-за 27-летней избранницы.

По словам инсайдеров, Хейли тратит слишком много денег. Она летает только на частных самолетах, а однажды заказала частный джет только для того, чтобы попасть на маникюр к конкретному мастеру. На это она тратит десятки миллионов долларов.

Джастин обеспокоен расходами жены, ведь больше не зарабатывает столько, сколько несколько лет назад, когда он имел более активную музыкальную деятельность. Последний альбом исполнитель представил в 2021 году.

„Он изолирован от своих друзей и семьи. Сейчас он несчастен, поскольку Хейли полностью контролирует его. Он потерял свою идентичность, творческий драйв и не имеет вдохновения“, — говорят источники.

Именно Хейли уговорила Джастина продать свой музыкальный каталог с песнями, хотя друзья из музыкальной индустрии отговаривали его делать это.

Также именно она настояла на новом обручальном кольце за 1,5 миллиона долларов для обновления свадебных обетов. Бибер не хотел тратиться, но девушка добилась своего. Более того, окружение Джастина подозревает, что именно Хейли приложила руку к его неопрятному образу.

„Раньше Хейли хотела, чтобы Джастин выглядел сексуально. Теперь ей нравится, когда он выглядит неопрятно, потому что она считает, что так девушки не будут к нему липнуть“, — сказал аноним.

Некоторые предполагают, что девушка взяла контроль над жизнью Джастина из-за его прошлых проблем с зависимостями, а также из-за нестабильного эмоционального состояния.