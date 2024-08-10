ФОТО | "Посольство Венеции в Нарве": смотрите, как прошел необычный вечерний тур по каналам Кулгу

В полутора километрах от Нарвской арт-резиденции находится городской район Кулгу, который окрестили „Нарвской Венецией“. Там находится система каналов вдоль Нарвского водохранилища с лодочными гаражами. Гаражи — это больше, чем просто место для хранения лодок, это дом для людей, которые любят рыбачить и проводить время у воды.

Проект „Посольство Нарвской Венеции“ стартовал в NART летом 2022 года и сейчас идет его третий сезон. В августе и сентябре будут проводиться различные мероприятия, на которых художники и местные жители смогут познакомиться друг с другом.

Во вторник, 6 августа, прошла презентация общественной инсталляции английской художницы Мими Диринг, а после презентации состоялись две лодочные прогулки на каноэ. Прогулки по каналам имели ошеломительный успех, среди всех желающих была проведена жеребьёвка, поскольку количество мест на лодках было ограниченным. Всего на мероприятии „Посольства“ собралось около полусотни гостей.

„Посольство“ расположено в Кулгу на территории бывшей кренгольмской насосной станции. Команда проекта обустроила там настоящую творческую студию и дачу, где приятно проводить время смогут как местные, так и зарубежные гости и художники. В этом году будет места для прохождения программы арт-резиденции, участники были отобраны по конкурсу, в котором приняли участие 50 претендентов.

Мими Диринг (Великобритания) только что завершила свою резиденцию. Её работы вдохновили и обратили на себя внимание местных жителей. Мими создала инсталляцию „Мы открываем вам объятия“ с игрой теней. Инсталляция несет в себе послание единства и принадлежности.

Датский художник Август Оноре Рённе (Дания) уже начал проходить программу резиденции в Нарвской Венеции. Его проект „Флаг будущего“ организует типографскую мастерскую в Кулгу, в которой сообщество местных жителей примет участие в создании своих уникальных флагов.