Снимется ли когда-то снова в кино? Сандра Буллок возвращается к жизни после тяжелой утраты

60-летняя американская актриса Сандра Буллок „готова вернуться в игру“ и не исключает, что в будущем у нее могут даже быть отношения с мужчиной. Об этом в комментарии US Weekly заявил источник из окружения звезды.

„Она взволнована тем, что ее ждет в будущем. Она готова вернуться в игру. Сандра открыта для возможности свиданий в будущем, но сейчас она медленно восстанавливается, сохраняя память о Брайане и сосредотачиваясь на своих детях, – отметил инсайдер.

В августе 2023 года актриса потеряла мужчину, которого называла „любовью всей жизни“. Фотограф Брайан Рэндалл, с которым она встречалась с 2015 года, скончался от бокового амиотрофического склероза в возрасте 57 лет.

Сандра настолько его любила, что даже поставила на паузу свою карьеру, чтобы ухаживать за ним. В последний раз она появилась на экране в фильме „Поезд-пуля“ в 2022 году.

После смерти Брайана его родные сообщили прессе, что он заранее решил сохранить в тайне свою историю с БАС, и те, кто заботился о нем, сделали все возможное, чтобы выполнить его просьбу.

Буллок очень тяжело переживала утрату жениха.

„Я прошла через процесс развода. Я нашла любовь всей своей жизни… Я бульдозер. Моя жизнь уже шла по накатанной, и вот этот прекрасный человек, который не хочет иметь ничего общего с моей жизнью, но он правильный человек, который должен быть рядом“, – рассказывала она в одном из своих интервью.

Хотя Сандра и Брайан так и не поженились, их видели „обменивающимися клятвами“ во время интимной церемонии, состоявшейся в декабре 2017 года — за три года до того, как фотографу поставили диагноз БАС.

В 2010 и 2015 годах актриса усыновила Луиса и Лейлу, которым сейчас 14 и 9 лет соответственно. Именно они помогли пережить ей боль утраты. Дети занимаются спортом, и Сандра посещает все их игры. Они все любят природу и вместе катаются на велосипедах и ходят в походы.

Также не оставили звезду в беде и ее друзья.