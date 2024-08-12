Ану Саагим рассказала об отношениях с итальянцем: за это время он подарил мне миллион роз

Саагим вспомнила, как группа иностранцев, снимавших в то время репортаж в Таллинне, попросила ее сняться в фотосессии на пляже Пирита. „Поскольку я была такой милой и симпатичной девушкой, меня пригласили в яхт-центр, куда обычным людям вход был запрещен. Мне было 17 лет, и, конечно, я пошла туда и познакомилась с замечательными итальянскими яхтсменами“, - рассказывает она.

Саагим пригласили на ужин, и она впервые попробовала спагетти. „Там у меня завязались прекрасные отношения с молодым итальянцем. После этого мы несколько дней разъезжали в его машине, ровно столько, сколько он находился в Таллинне. Он подарил мне, скажу честно, миллион роз за это время. Он был потрясающим джентльменом, познакомился с моей мамой, разговаривал с ней, и мы потом долго переписывались. Это были одни из самых романтичных отношений в моей жизни - никакого секса, одни поцелуи, торт со взбитыми сливками и спагетти“.

„Я впервые в жизни увидела такого шикарного мужчину, да вообще мужчин, я также видела других яхтсменов, конечно. Впервые в жизни я увидела мокасины, с которыми мужчины не носили носков, я была поражена. Это так изменило мою жизнь, так что, возможно, это дало мне небольшой толчок понять, что мир прекрасен - просто будьте открыты, и вы будете счастливы“, - сказала она.