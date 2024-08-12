12.08.2024, 14:00
ФОТО | „Устремляемся навстречу новым откровениям!“ В преддверии нового сезона эстонские телеведущие скинули с себя одежду
ФОТО: Facebooki ekraanitõmmis
Команда телепередачи „Pealtnägija“ опубликовала в соцсетях особенно горячий снимок, на котором ведущие Кристьян Пихл, Пийя Осула, Таави Эйлиат и Хелийс Раудсик сбросили с себя одежду, спеша навстречу новому сезону.
„Пляжный сезон „Pealtnägija“ закончился, и мы устремляемся навстречу новым откровениям! Купальники сменили на офисные костюмы, работа идет полным ходом, и новые передачи выйдут в эфир с первой среды сентября“, - говорится в посте в Instagram.
Расследующая телепередача „Pealtnägija“, которая вот уже 24 года занимает верхние строчки телевизионных рейтингов, показывает жизнь и людей Эстонии в их истинном виде - истории расследований, яркие личности, места и события, свидетелем которых редко становится обычный человек.