ФОТО | „Устремляемся навстречу новым откровениям!“ В преддверии нового сезона эстонские телеведущие скинули с себя одежду

„Пляжный сезон „Pealtnägija“ закончился, и мы устремляемся навстречу новым откровениям! Купальники сменили на офисные костюмы, работа идет полным ходом, и новые передачи выйдут в эфир с первой среды сентября“, - говорится в посте в Instagram.

Расследующая телепередача „Pealtnägija“, которая вот уже 24 года занимает верхние строчки телевизионных рейтингов, показывает жизнь и людей Эстонии в их истинном виде - истории расследований, яркие личности, места и события, свидетелем которых редко становится обычный человек.