Шоубиз
12.08.2024, 15:00

ФОТО | „С днем рождения, любовь моя“. Фигурист Александр Селевко выложил нежный снимок со своей девушкой

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ФОТО: @aleksandrselevko

Недавно стало известно, что обладатель исторической медали на чемпионате Европы, трехкратный чемпион Эстонии и олимпиец Александр Селевко встречается с 26-летней фигуристкой из США Эмили Чан.

Молодой человек поздравил возлюбленную с днем рождения и опубликовал в Instagram милый совместный снимок, где он обнимает девушку и целует ее в висок. Пара выглядит очень счастливой. „С днем рождения, любовь моя“, - подписал фигурист.

Селевко, предпочитающий не распространяться о своей личной жизни, 24 февраля на президентском приеме рассказал RusDelfi, что его сердце пленила таинственная девушка. „Она - мой талисман. Ее присутствие на катке мне очень помогает“, - сказал Селевко, сообщив, что возлюбленная была с ним на чемпионате Европы по фигурному катанию в Каунасе. Имя своей таинственной возлюбленной Селевко в то время держал в секрете.

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RusDelfi
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