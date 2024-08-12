ФОТО | „С днем рождения, любовь моя“. Фигурист Александр Селевко выложил нежный снимок со своей девушкой

Молодой человек поздравил возлюбленную с днем рождения и опубликовал в Instagram милый совместный снимок, где он обнимает девушку и целует ее в висок. Пара выглядит очень счастливой. „С днем рождения, любовь моя“, - подписал фигурист.

Селевко, предпочитающий не распространяться о своей личной жизни, 24 февраля на президентском приеме рассказал RusDelfi, что его сердце пленила таинственная девушка. „Она - мой талисман. Ее присутствие на катке мне очень помогает“, - сказал Селевко, сообщив, что возлюбленная была с ним на чемпионате Европы по фигурному катанию в Каунасе. Имя своей таинственной возлюбленной Селевко в то время держал в секрете.