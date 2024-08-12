12.08.2024, 15:00
ФОТО | „С днем рождения, любовь моя“. Фигурист Александр Селевко выложил нежный снимок со своей девушкой(1)
ФОТО: @aleksandrselevko
Недавно стало известно, что обладатель исторической медали на чемпионате Европы, трехкратный чемпион Эстонии и олимпиец Александр Селевко встречается с 26-летней фигуристкой из США Эмили Чан.
Молодой человек поздравил возлюбленную с днем рождения и опубликовал в Instagram милый совместный снимок, где он обнимает девушку и целует ее в висок. Пара выглядит очень счастливой. „С днем рождения, любовь моя“, - подписал фигурист.
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