ВИДЕО | Бритни Спирс продемонстрировала стройную фигуру в откровенном мини-платье

42-летняя певица „Toxic“ надела „обновленную версию“ платья, которое, по ее словам, ей нравится „гораздо больше“, чем оригинал, потому что оно „подчеркивает ее стройные ноги“.

Певица станцевала под мелодию „Your Love“ группы Outfield в сверкающим платье розового цвета. По мнению Бритни, ее наряд с тонкими бретельками и вырезами по бокам выглядит гораздо лучше знаменитого платья Versace. Свой образ звезда завершила парой телесных туфель-лодочек и несколькими небольшими украшениями. Спирс уложила свои светлые волосы мягкими волнами и нанесла легкий макияж. Свое видео она подписала: „Я, конечно, не @blakelively, но мне нравится“.

Что предшествовало публикации Бритни Спирс

36-летняя американская актриса и модель Блейк Лайвли, продвигая свой новый фильм „Все закончится на нас“, 7 августа посетила премьеру картины в Нью-Йорке, воссоздав культовый образ певицы Бритни Спирс 2002 года.

„Это настоящее платье Бритни. Оно должно быть в Смитсоновском институте или Метрополитен-музее. Но оно на мне. Я чувствую себя такой счастливой!“, – сказала тогда актриса журналистам. По словам представителя певицы, Спирс „почувствовала себя польщенной“, увидев Блейк Лайвли в таком же платье, которое она надевала 22 года тому назад.

Ранее, 18 июля, сообщалось, что Оззи Осборн жестко раскритиковал пикантные танцы Бритни Спирс. Певица давно не выступает на сцене, но продолжает радовать своих 42,3 млн подписчиков новостями своей жизни.