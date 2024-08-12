Сааремаа–2025: Каталонская опера передала эстафету Южной Корее, сменился худрук фестиваля

Оперный театр Тэгу, основанный в 2003 году, является единственным театром в Южной Корее, который, помимо своей основной деятельности, ежегодно организует Международный оперный фестиваль в городе Тэгу. Благодаря успешному международному сотрудничеству с оперными театрами мира Тэгу присвоен статус города музыки, включенного в список ЮНЕСКО.

„Мы рады познакомить жителей и гостей Сааремаа с корейской оперой и музыкальной культурой. Такая задача по силам только Eesti Kontsert, и мы видим в этом свою миссию“, – отметила руководитель Eesti Kontsert и генпродюсер Сааремааских дней оперы Керту Орро.

Гендиректор и художественный руководитель Оперного театра Тэгу Кабгун Чунг, посетивший эстонский остров за год до начала корейских гастролей, подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности представить корейское искусство ценителям оперы из Эстонии и Европы.

На Днях оперы в Курессааре в 2025 году будут показаны „Орфей и Эвридика“ Глюка и „Мадам Баттерфляй“ Пуччини, а также корейская опера „Сим Чонг“ композитора Юна Исана, созданная по спецзаказу правительства Германии для церемонии открытия Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году. Постановку высоко оценили за „раскрытие таинственного духовного мира Востока через глубокое звучание и тщательно продуманное сценическое оформление“. Произведение впечатляет гармоничным сочетанием традиционной корейской сказки с современной музыкой. В программу фестиваля включены и два гала-концерта: один посвящен корейскому танцу, другой – опере.

„Эстетика наших постановок довольно традиционна, что позволяет обеспечить наилучший уровень спектаклей. Для „Сим Чонга“, „Мадам Баттерфляй“ и „Турандота“ мы разработали декорации и костюмы, максимально достоверно передающие исторические реалии. С другой стороны, мы используем на сцене все возможности современного медиа-арта, чтобы углубить эмоциональное воздействие и качество постановки в целом“, – рассказал Кабгун Чунг.