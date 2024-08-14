ВИДЕО | Вышел трейлер скандального ремейка диснеевской „Белоснежки“

Сюжет расскажет первой диснеевской принцессе и её знакомстве с семью гномами. Главную роль исполнит звезда „Голодных игр“ Рэйчел Зеглер, а в образе Злой Мачехи появится Галь Гадот („Чудо-женщина“). Режиссёром выступил Марк Уэбб („500 дней лета“); над сценарием работала Грета Гервиг („Барби“).

Выход ремейка несколько раз переносили — в том числе на фоне голливудских забастовок. „Белоснежка“ стартует в прокат 21 марта 2025 года.

Ранее фильм критиковали в сети из-за внешности актрисы, выбранной на главную роль. Многие сочли, что она совсем не похожа на персонажа сказки.