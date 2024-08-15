ВИДЕО | Вышел новый трейлер фильма „Муфаса: Король Лев“

Кинокомпания Disney опубликовала новый трейлер анимационной ленты „Муфаса: Король Лев “. Приквел „Короля Льва“ должен выйти на большие экраны 20 декабря. Через 30 лет после премьеры оригинального мульт фильм а.

В новой ленте расскажут историю отца Симбы — Муфасы. Также одним из главных героев станет Шрам — главный злодей первой картины. Авторы покажут, как два льва из братьев превратились во врагов. Режиссёром проекта выбран Барри Дженкинс. В 2017 году он был номинирован на премию „Оскар“ за драму „Лунный свет“.