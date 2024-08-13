Начал играть в шесть лет! Всемирно известный пианист Евгений Кисин выступит в Эстонии

Евгений Кисин начал как вундеркинд. С шести лет мальчик занимался в музыкальной школе имени Гнесиных. Его первым и единственным преподавателем стала Анна Кантор. Ученик поразил своего педагога необыкновенными музыкальными данными, и в последующие годы Кантор посвятила себя оттачиванию талантачудо-ребенка, воспитав из него великого пианиста.

В 10-летнем возрасте Кисин впервые выступил с симфоническим оркестром, исполнив 20-й концерт Моцарта. Через год он уже дал сольный концерт. В 12 лет юный музыкант блестяще исполнял концерты Шопена и Листа. Его выступления в больших концертных залах становились настоящей сенсацией. С тех пор юный исполнитель стал знаменитым концертирующим пианистом.

На сегодняшний день Евгений Кисин ведет активную концертную деятельность, выступая в лучших залах с ведущими оркестрами мира. Зрители могли насладиться его виртуозным исполнением, в частности, в Берлинской филармонии и американском Карнеги-холле.

Евгений Кисин является лауреатом множества премий, среди которых Edison Klassiek в Нидерландах, Diapasion d’Or и Гран-при La Nouvelle Académie du Disque во Франции. Записи произведений Скрябина, Метнера и Стравинского принесли ему премию Грэмми 2006 года в категории „лучший сольный инструменталист“. В 2010 году Кисин получил Грэмми в номинации „Лучшее сольное инструментальное исполнение с оркестром“ за исполнение второго и третьего фортепианных концертов Прокофьева.

С 2013 года музыкант является гражданином Израиля, а с 2016 года проживает в Праге.

Евгений Кисин выступит перед таллиннской публикой 15 августа в 19:00 в концертном зале „Эстония“.